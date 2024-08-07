Критик рассказал, как бывший муж Пугачёвой изобрёл для неё "круговорот фейкового пиара"

Несмотря ни на что, громкие заголовки об Алле Пугачёвой постоянно появляются в различных СМИ. Некоторые считают, что для Примадонны важно постоянно оставаться на слуху, поэтому на протяжении своей карьеры она нередко прибегала к различным махинациям. По этой же причине недавно распространилась информация о возможном концерте народной артистки в России в конце лета, считает музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, ложная информация о готовящихся концертах специально вбрасывается в Сеть, чтобы создать ажиотаж и обсуждения. Сама же Пугачёва намеренно делает вид, что не в курсе происходящего. По словам Соседова, Пугачёва проворачивала подобные схемы ещё в советское время, распространяя информацию о себе через знакомых журналистов.

"А потом опровергала: говорила, что это всё придумали журналисты, а она сама ни сном ни духом, чего только о ней не напишут. Но всё это она придумывала, все эти сплетни, скандалы. Это круговорот фейкового пиара", — объяснил критик в разговоре с "Вечерней Москвой".

Соседов также уточнил, что данную схему придумал режиссёр Александр Стефанович, бывший супруг Пугачёвой, ещё в 70-е годы.