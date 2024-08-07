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7 августа, 19:57

Критик рассказал, как бывший муж Пугачёвой изобрёл для неё "круговорот фейкового пиара"

Критик Соседов: Схему пиара на фейк-новостях для Пугачёвой придумал бывший муж

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Несмотря ни на что, громкие заголовки об Алле Пугачёвой постоянно появляются в различных СМИ. Некоторые считают, что для Примадонны важно постоянно оставаться на слуху, поэтому на протяжении своей карьеры она нередко прибегала к различным махинациям. По этой же причине недавно распространилась информация о возможном концерте народной артистки в России в конце лета, считает музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, ложная информация о готовящихся концертах специально вбрасывается в Сеть, чтобы создать ажиотаж и обсуждения. Сама же Пугачёва намеренно делает вид, что не в курсе происходящего. По словам Соседова, Пугачёва проворачивала подобные схемы ещё в советское время, распространяя информацию о себе через знакомых журналистов.

"А потом опровергала: говорила, что это всё придумали журналисты, а она сама ни сном ни духом, чего только о ней не напишут. Но всё это она придумывала, все эти сплетни, скандалы. Это круговорот фейкового пиара", объяснил критик в разговоре с "Вечерней Москвой".

Соседов также уточнил, что данную схему придумал режиссёр Александр Стефанович, бывший супруг Пугачёвой, ещё в 70-е годы.

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Ранее продюсер рассказал Life.ru о возможном возвращении Примадонны в Россию с концертом. Также, по его словам, певица может начать гастроли по Европе и даже выпустить новые треки. Тем временем муж артистки Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его жена выступит в РФ. На информацию о концерте также отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, причём весьма жёстко.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
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