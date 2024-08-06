Бестактный жест Галкина* показал, что его отношения с Пугачёвой трещат по швам
Барецкий: У Галкина* и Пугачёвой разлад, иначе он бы прикрыл её зонтом в Юрмале
Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
В отношениях комика Максима Галкина* и его супруги певицы Аллы Пугачёвой произошёл явный разлад, иначе бы юморист прикрыл жену от дождя в Юрмале. К такому выводу пришёл шоумен Стас Барецкий.
"По поводу ситуации в Юрмале, это некрасиво было со стороны Галкина*. Виден разлад в их отношениях, уже давно причём. Галкин* показал своё лицо и истинное отношение к жене", — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Сам Барецкий убеждён, что мужчина должен быть готов раздеться полностью, чтобы любимая женщина осталась сухой. Так его воспитывали в СССР.
Напомним, что произошло: Галкин* с Пугачёвой посетили концертный зал "Дзинтари" в Юрмале. В тот день шёл мощный дождь с ветром, у комика был с собой зонт, он закрывал им себя, тогда как его супруга мокла под струями воды. Она попросила мужа поделиться зонтом, на что тот ответил отказом, заявив, что ему скоро выступать, а у неё есть шляпа, которая защитит волосы от ливня.
Ранее Галкин* назвал ложными сообщения о том, что Пугачёва планирует сольное выступление в России до конца августа. Комик заявил, что слухи по поводу концерта полностью выдуманы.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.