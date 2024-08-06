Бестактный жест Галкина* показал, что его отношения с Пугачёвой трещат по швам

Напомним, что произошло: Галкин* с Пугачёвой посетили концертный зал "Дзинтари" в Юрмале. В тот день шёл мощный дождь с ветром, у комика был с собой зонт, он закрывал им себя, тогда как его супруга мокла под струями воды. Она попросила мужа поделиться зонтом, на что тот ответил отказом, заявив, что ему скоро выступать, а у неё есть шляпа, которая защитит волосы от ливня.