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6 августа, 08:21

Галкин* разнервничался после новости о планах Пугачёвой приехать в Россию в августе

Галкин* опроверг информацию о том, что Пугачёва планирует дать концерт в РФ

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его супруга Алла Пугачёва планирует до конца этого лета дать сольный концерт в России. По его словам, это выдумка "от начала и до конца".

"С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?", — написал шоумен в Instagram**.

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Напомним, ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с Life.ruне исключил, что Алла Пугачёва до конца лета может приехать в Россию, чтобы выступить с концертом. Также, по его словам, певица может гастролировать по Европе и даже выпустить новые треки.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Дарья Нарыкова
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