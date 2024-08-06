Галкин* разнервничался после новости о планах Пугачёвой приехать в Россию в августе

Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его супруга Алла Пугачёва планирует до конца этого лета дать сольный концерт в России. По его словам, это выдумка "от начала и до конца".

"С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?", — написал шоумен в Instagram**.

Напомним, ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с Life.ruне исключил, что Алла Пугачёва до конца лета может приехать в Россию, чтобы выступить с концертом. Также, по его словам, певица может гастролировать по Европе и даже выпустить новые треки.