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1 августа, 12:35

Суд прекратил производство по делу старшего брата Галкина*

Прекращено производство по делу о взыскании 2 млн руб. с компании брата Галкина*

Дмитрий Галкин и Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Дмитрий Галкин и Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Суд прекратил производство по делу о взыскании двух миллионов рублей с ООО "Оружейные мастерские", cоучредителем которого является старший брат комика Максима Галкина* Дмитрий. Иск был направлен от ОАО "Завод им. В.А. Дегтярёва".

"Арбитражный суд города Москвы определил: принять отказ ОАО "ЗИД" от искового заявления. Производство по делу прекратить", — приводит ТАСС решение суда.

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Harley Davidson и дом в Израиле: Life.ru узнал, чем владеет старший брат Галкина*

Как сообщал Life.ru, Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост гендиректора ООО "Военно-промышленная компания". В реестре юрлиц сейчас бизнесмен числится соучредителем ООО "Оружейные мастерские" — компания является подрядчиком Минобороны РФ. 12 июня стало известно, что в доме Дмитрия прошли обыски. По нашим данным, следственные действия связаны с сокрытием двойного гражданства.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Осипов
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