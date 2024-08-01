Суд прекратил производство по делу старшего брата Галкина*

Суд прекратил производство по делу о взыскании двух миллионов рублей с ООО "Оружейные мастерские", cоучредителем которого является старший брат комика Максима Галкина* Дмитрий. Иск был направлен от ОАО "Завод им. В.А. Дегтярёва".