Суд прекратил производство по делу старшего брата Галкина*
Прекращено производство по делу о взыскании 2 млн руб. с компании брата Галкина*
Дмитрий Галкин и Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Суд прекратил производство по делу о взыскании двух миллионов рублей с ООО "Оружейные мастерские", cоучредителем которого является старший брат комика Максима Галкина* Дмитрий. Иск был направлен от ОАО "Завод им. В.А. Дегтярёва".
"Арбитражный суд города Москвы определил: принять отказ ОАО "ЗИД" от искового заявления. Производство по делу прекратить", — приводит ТАСС решение суда.
Как сообщал Life.ru, Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост гендиректора ООО "Военно-промышленная компания". В реестре юрлиц сейчас бизнесмен числится соучредителем ООО "Оружейные мастерские" — компания является подрядчиком Минобороны РФ. 12 июня стало известно, что в доме Дмитрия прошли обыски. По нашим данным, следственные действия связаны с сокрытием двойного гражданства.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.