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6 августа, 16:18

"Оставайтесь там": Милонов отреагировал на слухи о возможном концерте Пугачёвой в России

Депутат Милонов призвал Аллу Пугачёву оставаться за пределами России

Певице Алле Пугачёвой не стоит возвращаться в Россию. С таким обращением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, посоветовав артистке оставаться там, где она сейчас находится. Так парламентарий прокомментировал слухи о возможном концерте Примадонны в РФ.

"Алла Борисовна! В вас верили и любили миллионы советских и российских граждан. Наверное, за ваши прошлые заслуги вы заслуживаете снисхождения. Не надо приезжать. Оставайтесь там, где вы есть. Тот срам, который вы на себя навлекли с вашим мужем, очень трудно смыть", — приводит RT слова депутата.

Милонов добавил, что россияне имеют большое и доброе сердце и смогут простить ошибки Примадонны. Однако, по словам депутата, это может произойти только после победы над "силами", которые Пугачёва считает своими нынешними друзьями.

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Ранее продюсер рассказал Life.ru о возможном возвращении Примадонны в Россию с концертом. Также, по его словам, певица может гастролировать по Европе и даже выпустить новые треки. Тем временем шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его жена выступит в РФ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto © Wikipedia / Duma.gov.ru

Дарья Нарыкова
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