Волочкова попросила Пугачёву вернуться в Россию и столкнулась с волной хейта

Волна ностальгии накрыла Анастасию Волочкову, опубликовавшую совместную фотографию с Аллой Пугачёвой. Балерина попросила Примадонну вернуться в Россию, вот только пользователи социальных сетей стремление не оценили и рассказали, как на самом деле относятся к беглой артистке.

"Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе", — прокомментировала пост Волочкова.

Многие пользователи в ответ попросили балерину не отвечать за весь народ, ведь далеко не все Пугачёву в России на самом деле ждут. Были и те, кто усомнился в патриотизме Волочковой, которая выбрала "сюсюкаться с Пугачёвой". Самой Примадонне пожелали и впредь "отдыхать там, где теперь её родина".