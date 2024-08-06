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6 августа, 12:52

Волочкова попросила Пугачёву вернуться в Россию и столкнулась с волной хейта

Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. Обложка. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. Обложка. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Волна ностальгии накрыла Анастасию Волочкову, опубликовавшую совместную фотографию с Аллой Пугачёвой. Балерина попросила Примадонну вернуться в Россию, вот только пользователи социальных сетей стремление не оценили и рассказали, как на самом деле относятся к беглой артистке.

"Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе", — прокомментировала пост Волочкова.

Многие пользователи в ответ попросили балерину не отвечать за весь народ, ведь далеко не все Пугачёву в России на самом деле ждут. Были и те, кто усомнился в патриотизме Волочковой, которая выбрала "сюсюкаться с Пугачёвой". Самой Примадонне пожелали и впредь "отдыхать там, где теперь её родина".

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Ранее продюсер Дворцов рассказал Life.ru о возможном возвращении Примадонны в Россию с концертом. Также, по его словам, певица может гастролировать по Европе и даже выпустить новые треки.

Мария Любицкая
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