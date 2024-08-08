Пугачёва высмеяла иноагентский статус Галкина*, но юрист объяснил, почему она сделала только хуже

Певица Алла Пугачёва разместила в соцсетях ролик, который высмеивает статус её супруга-иноагента Максима Галкина*, а также новости о её возвращении в Россию. На видео сначала читается новость о жалобе Галкина* в Верховный суд, а затем включается отрывок из советской передачи "В гостях у сказки". Однако такие шаги супруги вряд ли помогут шоумену оспорить его статус, заявил Life.ru управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев.

По словам юриста, случай с Максимом Галкиным* ярко иллюстрирует сложность в применении закона об иноагентах. Он напомнил, что иноагентом может быть признано физическое лицо, которое занимается политической деятельностью на территории России и получает финансирование из иностранных источников. Однако определение "политической деятельности" остается достаточно широким, что создаёт почву для различных интерпретаций.

Русяев считает, что Галкину* вряд ли удастся оспорить его статус, так как причины, по которым он признан иноагентом, доказаны. Обращение в Верховный суд, в том числе и подчёркивает серьёзность последствий, которые несёт за собой данный статус для профессиональной деятельности и репутации лица.

Эта же ситуация с Пугачёвой и Галкиным* также поднимает вопрос о правовом статусе публичных заявлений в соцсетях. Ироничные комментарии Пугачёвой могут рассматриваться как форма выражения мнения, защищённая конституционным правом на свободу слова. Однако в контексте закона об иностранных агентах такие заявления могут потенциально интерпретироваться как политическая деятельность, что создаёт дополнительные юридические риски. Илья Русяев Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист

В конечном итоге по словам эксперта, независимо от количества размещённых видеороликов или эмоциональных призывов, закон применяется ко всем гражданам в равной степени, и это в очередной раз подчёркивает важность соблюдения правовых норм для всех, включая и публичных личностей.