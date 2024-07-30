Максим Галкин* снова начал борьбу с клеймом иноагента

Покинувший Россию пародист и шоумен Максим Галкин* предпринял очередную попытку снять с себя клеймо иностранного агента. На этот раз супруг Аллы Пугачёвой дошёл до Верховного суда РФ, подав жалобу на отказ в исключении его из реестра.

"В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена", — заявили в пресс-службе суда РИА "Новости".

Это не первая попытка артиста избавиться от "непочётного звания". Заявку на исключение из списка комик подавал ещё летом 2023 года, однако Замоскворецкий суд выступил против. А этой весной аналогичный вердикт вынес Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Помочь супругу пыталась и сама Примадонна. 75-летняя икона советской эстрады даже связалась со старыми знакомыми во время одного из визитов на родину, чтобы те повлияли на решение служителей Фемиды. Однако пока потуги исполнительницы не принесли результата. Тем временем саму Пугачёву иноагентом не признали за неимением оснований.