Заслуженный юрист поведал, какие факторы, кроме смерти, позволят Галкину* избавиться от клейма иноагента

Реестр иностранных агентов можно назвать "плавающим", потому что он постоянно меняется — в нём могут как появляться физические лица и организации, так и исчезать. Об этом рассказал заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьёв. В этом смысле, продолжил эксперт, у юмориста Максима Галкина* есть шансы избавиться от иноагентского "клейма", правда, их не так много.

"Для организации основанием для исключения её из списка иноагентов может быть ликвидация, а для физического лица — смерть", — комментирует собеседник издания "Вечерняя Москва".

Конечно, есть и более мягкие варианты. Так, человек может оспорить статус иноагента, если утрачены основания, по которым его таковым объявили. К примеру, среди таких причин может быть иностранное финансирование. Факт, что оно утрачено, доказывается легко, поскольку многие платежи прозрачны. Также сбросить с себя иноагентво можно в случае, если человек перестал находиться под иностранным влиянием.

"Это можно доказать по активности, риторике и действиям, которые он выполняет", — добавил юрист.

Ранее Life.ru писал, что покинувший Россию Максим Галкин* предпринял очередную попытку снять с себя клеймо иностранного агента. На этот раз супруг Аллы Пугачёвой дошёл до Верховного суда РФ, подав жалобу на отказ в исключении его из реестра.