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8 августа, 08:21

"Не поддерживаю": Волочкова объяснила, зачем вступилась за Пугачёву

Волочкова заявила, что поддержала Пугачёву, потому что благодарна ей

Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. Обложка. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. Обложка. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Анастасия Волочкова вновь оказалась главной героиней многих заголовков российских СМИ. На этот раз широкий общественный резонанс вызвало её неожиданное высказывание об уехавшей из страны Алле Пугачёвой. В интервью Kp.ru балерина заявила, что продолжает общаться с Примадонной и благодарна ей за всё добро, которое она сделала.

"Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю. <…> Если она хочет вернуться в Россию, то что в этом плохого? Она же понимает, что именно здесь создала свою карьеру, свою жизнь. У неё в России изначально есть поклонники", — отметила танцовщица.

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Волочкова вспомнила, как Пугачёва приходила на её выступления вместе с Филиппом Киркоровым, а также приглашала балерину в свои проекты. По словам артистки, звезда всегда выказывала ей человеческую поддержку. Она призвала Аллу Борисовну не обращать внимания на хейт, который сегодня льётся на неё, и пригласила обратно в Россию.

"Конечно, у неё может быть своё мнение относительно каких-то вещей, но это её жизнь, её выбор. Мне она ничего плохого не сделала. И я не поддерживаю травлю, которой она подверглась", — отметила знаменитость.

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Стоит отметить, что слова Волочковой поддержали далеко не все россияне. После сказанного на саму танцовщицу обрушилась волна хейта. Пользователи интернета призвали её не отвечать за весь народ, ведь далеко не все ждут Пугачёву в России. Некоторые даже усомнились в патриотизме самой Волочковой и призвали жену иноагента впредь "отдыхать там, где теперь её родина".

Алёна Зиновьева
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