"Не поддерживаю": Волочкова объяснила, зачем вступилась за Пугачёву

Анастасия Волочкова вновь оказалась главной героиней многих заголовков российских СМИ. На этот раз широкий общественный резонанс вызвало её неожиданное высказывание об уехавшей из страны Алле Пугачёвой. В интервью Kp.ru балерина заявила, что продолжает общаться с Примадонной и благодарна ей за всё добро, которое она сделала.

"Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю. <…> Если она хочет вернуться в Россию, то что в этом плохого? Она же понимает, что именно здесь создала свою карьеру, свою жизнь. У неё в России изначально есть поклонники", — отметила танцовщица.

Волочкова вспомнила, как Пугачёва приходила на её выступления вместе с Филиппом Киркоровым, а также приглашала балерину в свои проекты. По словам артистки, звезда всегда выказывала ей человеческую поддержку. Она призвала Аллу Борисовну не обращать внимания на хейт, который сегодня льётся на неё, и пригласила обратно в Россию.

"Конечно, у неё может быть своё мнение относительно каких-то вещей, но это её жизнь, её выбор. Мне она ничего плохого не сделала. И я не поддерживаю травлю, которой она подверглась", — отметила знаменитость.