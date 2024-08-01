Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы не остаться без денег

Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры в Астрахани из-за долга бывшего мужа, сообщает kp.ru.

Журналисты выяснили, что до недавнего времени на Волочкову были оформлены загородный дом и 24 квартиры — по одной в Москве и Санкт-Петербурге и 22 квартиры в Астрахани. Общая приблизительная стоимость всей этой недвижимости — 1,5 миллиарда рублей. Однако не так давно балерине пришлось продать все астраханские квартиры, чтобы вернуть хотя бы часть денег, которые ей должен бывший супруг Игорь Вдовин.

"Я отдала бывшему все свои деньги — это 3,5 млн долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах", — посетовала артистка.

По её словам, Вдовин обещал вернуть деньги через год: мол, они пойдут в строительный бизнес, который он начал со своим партнёром в Астрахани. Деньги он вернуть не смог и отдал Волочковой 22 недостроенные квартиры. Стройка, которая началась в 2009 году, завершилась лишь спустя 10 лет.

"Пришлось эти квартиры взять в собственность, чтобы совсем не остаться на бобах. И платить за них. Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, коммуналка... И я была вынуждена их продать", — пояснила балерина.

Волочкова отметила, что полностью вернуть деньги всё равно не вышло — в результате продажи квартир она получила в три раза меньше суммы, которую давала Вдовину в долг.