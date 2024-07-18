"Шуба на голое тело": Сосед Волочковой рассказал, как она шокировала прихожан церкви откровенным нарядом

Балерина Анастасия Волочкова нередко посещает церковь в подмосковном селе Николо-Урюпино под Красногорском. Вот только заявляется туда героиня светской хроники в откровенных нарядах, сообщил сосед танцовщицы Анатолий С. интернет-изданию Regions.

"Я сосед Волочковой и каждый раз вижу её странное поведение. Больше всего меня Анастасия поразила, когда на пасхальную службу в начале мая появилась в местной церкви с куличом в руках в довольно откровенном наряде и шубе. Напомню, что на улице было довольно жарко — около 15–18 градусов тепла. Прийти в плюсовую погоду в шубе, да ещё на голое тело? Это очень смешно и забавно", — сообщил сосед.

Житель посёлка отметил, что выходки балерины местных жителей уже давно не удивляют. Та якобы нередко устраивает провокационные ситуации, чтобы привлечь всеобщее внимание.

"Ей нужен эпатаж, чтобы о ней говорили всё время. В целом Настя вполне хороший человек, но алкоголь её погубит", — добавил Анатолий.