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18 июля, 12:42

"Шуба на голое тело": Сосед Волочковой рассказал, как она шокировала прихожан церкви откровенным нарядом

Сосед Волочковой по селу рассказал, как она пришла в храм в откровенном наряде

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова нередко посещает церковь в подмосковном селе Николо-Урюпино под Красногорском. Вот только заявляется туда героиня светской хроники в откровенных нарядах, сообщил сосед танцовщицы Анатолий С. интернет-изданию Regions.

"Я сосед Волочковой и каждый раз вижу её странное поведение. Больше всего меня Анастасия поразила, когда на пасхальную службу в начале мая появилась в местной церкви с куличом в руках в довольно откровенном наряде и шубе. Напомню, что на улице было довольно жарко — около 15–18 градусов тепла. Прийти в плюсовую погоду в шубе, да ещё на голое тело? Это очень смешно и забавно", — сообщил сосед.

Житель посёлка отметил, что выходки балерины местных жителей уже давно не удивляют. Та якобы нередко устраивает провокационные ситуации, чтобы привлечь всеобщее внимание.

"Ей нужен эпатаж, чтобы о ней говорили всё время. В целом Настя вполне хороший человек, но алкоголь её погубит", — добавил Анатолий.
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Ранее сообщалось, что Волочкова собралась судиться с Пенсионным фондом за 15 лет "потерянного" Большим театром стажа. При этом звезда отметила, что дело совсем не в деньгах.

Мария Любицкая
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