"Пока, неудачник": Волочкова резко ответила Джигурде, который назвался её спасителем от алкоголизма

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слова актёра и шоумена Никиты Джигурды, что тот неоднократно пытался спасти подругу от алкоголизма. По словам артистки, бывший приятель просто хайпится на её имени. Он просто не может пережить, что они перестали общаться и у Волочковой теперь новые друзья, такие как Прохор Шаляпин.

"У меня не было необходимости, чтобы Никита меня от чего-то уберегал. Кто бы говорил про алкоголь с мухоморами и про многое другое", — заявила балерина.

Волочкова опровергла слова Джигурды о попытках спасти её от алкоголизма. Видео © Telegram / НеОпра, блин!

Она рассказала, что общение с Джигурдой для неё стало "стрессом, от которого отмываешься месяцами". Волочковой это сейчас не нужно — она вся в работе, в искусстве, "только сошла со сцены" и снова готовится взойти на неё. А вот в карьере Джигурды, как отметила она, уже много лет затишье.