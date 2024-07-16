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16 июля, 13:50

"Пока, неудачник": Волочкова резко ответила Джигурде, который назвался её спасителем от алкоголизма

Волочкова опровергла слова Джигурды о попытках спасти её от алкоголизма

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слова актёра и шоумена Никиты Джигурды, что тот неоднократно пытался спасти подругу от алкоголизма. По словам артистки, бывший приятель просто хайпится на её имени. Он просто не может пережить, что они перестали общаться и у Волочковой теперь новые друзья, такие как Прохор Шаляпин.

"У меня не было необходимости, чтобы Никита меня от чего-то уберегал. Кто бы говорил про алкоголь с мухоморами и про многое другое", — заявила балерина.

Волочкова опровергла слова Джигурды о попытках спасти её от алкоголизма. Видео © Telegram / НеОпра, блин!

Она рассказала, что общение с Джигурдой для неё стало "стрессом, от которого отмываешься месяцами". Волочковой это сейчас не нужно — она вся в работе, в искусстве, "только сошла со сцены" и снова готовится взойти на неё. А вот в карьере Джигурды, как отметила она, уже много лет затишье.

"Пока, неудачник!" — обратилась она к экс-приятелю.

Скандал с хоум-видео, где Джигурда целует в трусы Волочкову, получил новый виток
Скандал с хоум-видео, где Джигурда целует в трусы Волочкову, получил новый виток

Напомним, что Анастасия Волочкова и Никита Джигурда рассорились после того, как в Сеть слили видео, на котором они исполняют эротический танец. Мужчина в какой-то момент снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". Но потом заявила, что это был не он, а на настоящего виновника она намерена написать заявление в полицию. Но потепление в их отношениях так и не наступило.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art, instadzhigurda

Алексей Берковиц
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