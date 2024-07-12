Волочкова собралась судиться с Пенсионным фондом за 15 лет "потерянного" Большим театром стажа

Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд России, который, как считает балерина, потерял 15 лет её стажа. Звезда подчёркивает, что дело здесь совсем не в деньгах.

"Мы подали в суд на Пенсионный фонд, который потерял 15 лет моего стажа. Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа — отстоять правду", — сказала Волочкова в беседе с сайтом MK.ru.

По словам балерины, она пыталась решить этот вопрос в досудебном порядке: ходила в московский Большой театр и требовала свою трудовую книжку, однако там ей "изначально" выдали "фальсифицированный" документ, в котором серийный номер не совпадал с реальным. И несмотря на то, что с 2003 года Волочкова не станцевала там ни единого спектакля, юридически она всё ещё числится там.

Несмотря на это, Волочкова утверждает, что сможет доказать в суде наличие стажа. Она "нашла" его в одном из российских театров, где исполняла балеты "Жизель", "Лебединое озеро / Кармен-сюита".

"Если Большой театр не давал мне роли, так это их проблемы. У меня же лежит трудовая книжка. По документам я числюсь ведущим мастером сцены (именно так на юридическом языке называется роль примы-балерины. — Прим. Life.ru)", — заключила Волочкова.