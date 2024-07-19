"Ничего серьёзного уже не сделает": Джигурда поставил крест на искусстве Волочковой
Джигурда отверг обвинения Волочковой в пристрастии к мухоморам
Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / Сергей Петров
Эпатажный актёр Никита Джигурда ответил на громкие заявления балерины Анастасии Волочковой, которая обвинила его в увлечении мухоморами и алкоголем. Артист отверг обвинения в пристрастии к наркотическим веществам.
"Настенька заявляет, что "Джигурда на мухоморах". Красный мухомор разрешён и не является наркотическим веществом", — пояснил Джигурда сайту MK.ru.
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото © Сайт MK.ru
По словам актёра, домашний крепкий напиток из клюквы и мухоморов он нередко делал ещё во времена, когда они с Волочковой поддерживали дружеские отношения. Примечательно, что настаивал его Джигурда особым образом, высчитывая сроки по лунным дням. Однако танцовщица интереса к напитку не проявила.
Кроме того, актёр возмутился обвинениям в спаивании Волочковой.
"В последние 10 месяцев, что мы не виделись с Настей, меня обвиняли в спаивании Волочковой. А что, сейчас Настя перестала пить и занимается чем-то другим? Я убеждён, что ничего серьёзного в плане искусства Настенька уже не сделает", — подчеркнул он.
При этом Джигурда добавил, что не желает бывшей подруге зла. Он назвал Волочкову уникальным человеком, ведь "немногие в России впахивают по три часа у станка и молятся каждый день".
Напомним, конфликт между Волочковой и Джигурдой произошёл на фоне публикации в Сети видео, где они исполняют эротический танец. Изначально балерина обвинила в сливе актёра, но затем сказала, что напишет заявление в полицию на настоящего виновника. По словам Джигурды, запись выложил его бывший водитель. Тем не менее потепление в отношениях между бывшими друзьями так и не наступило. Недавно Джигурда заявил о попытках спасти Волочкову от алкоголизма и нарвался на жёсткий ответ.