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19 июля, 11:08

"Ничего серьёзного уже не сделает": Джигурда поставил крест на искусстве Волочковой

Джигурда отверг обвинения Волочковой в пристрастии к мухоморам

Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Эпатажный актёр Никита Джигурда ответил на громкие заявления балерины Анастасии Волочковой, которая обвинила его в увлечении мухоморами и алкоголем. Артист отверг обвинения в пристрастии к наркотическим веществам.

"Настенька заявляет, что "Джигурда на мухоморах". Красный мухомор разрешён и не является наркотическим веществом", пояснил Джигурда сайту MK.ru.

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото © Сайт MK.ru

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото © Сайт MK.ru

По словам актёра, домашний крепкий напиток из клюквы и мухоморов он нередко делал ещё во времена, когда они с Волочковой поддерживали дружеские отношения. Примечательно, что настаивал его Джигурда особым образом, высчитывая сроки по лунным дням. Однако танцовщица интереса к напитку не проявила.

Кроме того, актёр возмутился обвинениям в спаивании Волочковой.

"В последние 10 месяцев, что мы не виделись с Настей, меня обвиняли в спаивании Волочковой. А что, сейчас Настя перестала пить и занимается чем-то другим? Я убеждён, что ничего серьёзного в плане искусства Настенька уже не сделает", — подчеркнул он.

При этом Джигурда добавил, что не желает бывшей подруге зла. Он назвал Волочкову уникальным человеком, ведь "немногие в России впахивают по три часа у станка и молятся каждый день".

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Напомним, конфликт между Волочковой и Джигурдой произошёл на фоне публикации в Сети видео, где они исполняют эротический танец. Изначально балерина обвинила в сливе актёра, но затем сказала, что напишет заявление в полицию на настоящего виновника. По словам Джигурды, запись выложил его бывший водитель. Тем не менее потепление в отношениях между бывшими друзьями так и не наступило. Недавно Джигурда заявил о попытках спасти Волочкову от алкоголизма и нарвался на жёсткий ответ.

Мария Любицкая
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