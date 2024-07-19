"Ничего серьёзного уже не сделает": Джигурда поставил крест на искусстве Волочковой

Эпатажный актёр Никита Джигурда ответил на громкие заявления балерины Анастасии Волочковой, которая обвинила его в увлечении мухоморами и алкоголем. Артист отверг обвинения в пристрастии к наркотическим веществам.

"Настенька заявляет, что "Джигурда на мухоморах". Красный мухомор разрешён и не является наркотическим веществом", — пояснил Джигурда сайту MK.ru.

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото © Сайт MK.ru

По словам актёра, домашний крепкий напиток из клюквы и мухоморов он нередко делал ещё во времена, когда они с Волочковой поддерживали дружеские отношения. Примечательно, что настаивал его Джигурда особым образом, высчитывая сроки по лунным дням. Однако танцовщица интереса к напитку не проявила.

Кроме того, актёр возмутился обвинениям в спаивании Волочковой.

"В последние 10 месяцев, что мы не виделись с Настей, меня обвиняли в спаивании Волочковой. А что, сейчас Настя перестала пить и занимается чем-то другим? Я убеждён, что ничего серьёзного в плане искусства Настенька уже не сделает", — подчеркнул он.