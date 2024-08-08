Бильярд и кинотеатр: Неликвидный особняк Пугачёвой в Подмосковье сдают за два миллиона в месяц

Шикарная дача Аллы Пугачёвой на берегу подмосковного Истринского водохранилища, которую уже давно пытаются продать, сдаётся в аренду. По данным SHOT, от особняка площадью 760 "квадратов" пару лет пытались избавиться сначала за 225 миллионов рублей, а потом — за 150.







Однако и на такую "скидку" никто не повёлся, и теперь хоромы предлагают взять во временное пользование. Если арендатор заключит договор на срок менее 11 месяцев, то будет "отстёгивать" два миллиона рублей в месяц, а если больше — 1,8. Само здание построено в 1999 году, оформлено в классическом стиле и обставлено дизайнерской мебелью, а лестницы и двери выполнены из ценных пород дерева.

Дача Аллы Пугачёвой в Подмосковье. Фото © SHOT

Внушительный метраж вместил кинотеатр на цокольном этаже, мансарду с бильярдом, шесть спален, спа, хаммам и бассейн. В 2020 году дача была реконструирована. Кроме того, за дополнительные 90 тысяч в доме будет работать управляющая, которая и приготовит, и уберёт, и постирает. Дом переписан на внука Примадонны Никиту Преснякова.