Семья Пугачёвой не может продать особняк в Подмосковье, но его цена продолжает расти Kp.ru: Стоимость дачи Пугачёвой на Истре возросла на 19,5 миллиона рублей 17 июня, 19:18 Загородный дом семьи Пугачёвой на Истринском водохранилище. Фото © Cian.ru

Певица Алла Пугачёва, уехавшая с семьёй из России после начала СВО, никак не может продать свой особняк в подмосковной Истре. Дом был переписан на внука артистки Никиту Преснякова и с лета прошлого года до сих пор стоит на продаже. По данным kp.ru, стоимость усадьбы была повышена.

Загородный коттедж находится в подмосковном посёлке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Его площадь составляет 760 квадратных метров, сам участок доходит до 80 соток. В доме три этажа, есть собственный причал для яхт и пляж. Однако покупатели не спешат приобретать звёздную недвижимость. По оценкам экспертом, цена явно завышена.

16 июня 2024 года агентство недвижимости, занимающееся продажей усадьбы, повысило цену до 152 миллионов рублей, тогда как ещё в мае дом выставлялся за 132 миллиона. Таким образом, подчёркивает kp.ru, особняк подорожал на 19,5 миллиона. Семья Пугачёвой явно хочет заработать на продаже, ведь в доме сделан современный ремонт, есть бытовая техника, дизайнерская мебель в королевском стиле, а также идеально само местоположение — прямо у воды.

Напомним, внук уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачёвой выставил на продажу её любимую дачу в подмосковной деревне Малые Бережки ещё год назад. За трёхэтажный коттедж Никита Пресняков попросил 225 миллионов рублей. Однако объявление позже было удалено, но вновь появилось с более низкой ценой.

Авторы Татьяна Миссуми