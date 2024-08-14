Каким святым нужно молиться, чтобы любовь супругов прожила дольше 3 лет

Когда речь заходит о любви и браке, многие задумываются о том, как сохранить чувства, которые со временем могут потускнеть. В мире суеты и постоянных испытаний поддерживать гармонию в отношениях становится всё труднее. Но христианская традиция предлагает особую помощь — молитвы к святым, которые веками считаются покровителями семьи и брака. Эти молитвы не только укрепляют веру, но и помогают парам пережить любые трудности вместе.

Пётр и Феврония Муромские

Святые, которым нужно молиться для крепкого брака: Пётр и Феврония Муромские. Фото © Wikipedia / Мастерская царицы Ирины Фёдоровны Годуновой

Святые Пётр и Феврония Муромские известны как символ идеальной супружеской любви и верности. Их брак — это пример того, как любовь может преодолеть все преграды. Святые являются покровителями семьи, к ним обращаются с молитвами об удачном замужестве, счастье в браке и гармонии в доме. Если хотите, чтобы ваша любовь с каждым годом становилась крепче, попросите Петра и Февронию помочь вам в этом.

"Святые супруги праведные, Пётр и Феврония благочестивые, молящие за каждого страждущего да в помощи Господней нуждающегося! Отведите от дома моего горести, раздор да склоки, сохраните брак мой, Господом благословенный, присно и вовеки веков. Как вы в мире да согласии жили, так и я с супругом хочу жить, Отцу нашему служить, наставления Его выполнять, Царствие Его познать. На милость вашу уповаю всем сердцем да на молитвы ваши о семье моей Господу Всевышнему. Не покиньте нас, супругов (имена), в печали, не оставляйте в радости. Благословите на жизнь семейную праведную да Господу Богу угодную. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Иоаким и Анна — святые родители Богородицы

Как сохранить любовь в браке: помощь святых родителей Богородицы. Фото © Wikipedia

Молитвы к Иоакиму и Анне — родителям Пресвятой Богородицы — особенно близки тем, кто мечтает о детях. Эти святые, сумевшие создать малыша в преклонном возрасте, молятся о зачатии и рождении здорового ребёнка. Но их заступничество не ограничивается только этим — к Иоакиму и Анне обращаются и с просьбами о супружеской верности, о мире и согласии в семье. Если в вашем браке случаются трения или недопонимания, эти святые помогут вам вернуть гармонию и взаимопонимание.

"Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства, / и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, / во святе́м рождестве́ Твое́м. / То пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, / внегда́ зва́ти Ти: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и пита́тельницу Жи́зни на́шея".

Святые Адриан и Наталия

Каким святым покровителям молиться для счастливого брака: Адриан и Наталия. Фото © YouTube / Pravoslavie

Святые мученики Адриан и Наталия известны крепким браком и стойкостью в вере. Они не только сохранили свою любовь, но и пронесли её через тяжёлые испытания. Молитвы к этим святым помогают укрепить супружеские узы и защитить семью от внешних и внутренних угроз. Если хотите, чтобы ваша любовь не увядала со временем, обратитесь к Адриану и Наталии за поддержкой.

"О, Священная Двоица, Святые Мученики Христовы Адриан и Наталия, блаженные супруги и добрые страдальцы! Услышьте нас, молящихся к вам со слезами, и ниспошлите на нас вашу молитвенную благодать, дабы спастись душам и телам нашим!

Молите Христа Бога и Спаса нашего, да просветит Он нам очи сердечные к зрению спасения и сотворит с нами это по Милости Своей: да не погибнем в грехах наших! Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Захария и Елисавета — родители Иоанна Крестителя

Какие молитвы помогут укрепить семейные узы: попросите благ у Захарии и Елисаветы. Фото © Youtube / Pravoslavie

Молитвы к Захарии и Елисавете, родителям Иоанна Крестителя, — это путь к семейному счастью и рождению детей. Эти святые долго страдали от бесплодия, но по милости Божией смогли зачать ребёнка. К ним обращаются с просьбами о наступлении беременности, успешном вынашивании и рождении здорового малыша. Кроме того, святые Захария и Елисавета помогают супругам сохранять мир и любовь в браке, даже если жизнь ставит перед ними трудные задачи.

"О, велиции Христовы праведницы, святии Захарие и Елисавето! К вам прибегаем и вам молимся с великим упованием: принесите за нас грешных святыя молитвы ваша ко Господу да пошлёт вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делех преуспеяние, душам и телесем здравие и вечное спасение. Не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будите нам предстателие ко Господу да сподобимся помощию вашею спасение вечное получити, Царствие Небесное унаследовати и вкупе с вами и всеми святыми славословити неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь".

Матрона Московская

Святые, к которым обращаются супруги: Матрона Московская. Фото © Wikipedia

Матрона Московская — одна из самых любимых святых среди православных христиан. К ней молятся о помощи в трудных жизненных ситуациях, включая семейные проблемы. Если в вашей жизни возникают угрозы разрушения семьи, бесплодие или материальные трудности, Матрона Московская — та, к кому стоит обратиться за помощью. Она поможет сохранить ваш брак и укрепить его на долгие годы.

"Умоляю тебя, Блаженная Старица Матрона Московская, о благодатной помощи и заступничестве перед Господом Богом. Своим святым прикосновением отринь все неурядицы семейные и защити моих чад, мужа и всех остальных от суровой размолвки. Прошу тебя о крепком здравии и благополучии в семейной жизни. Попроси Господа Бога о великодушном прощении и милости в виде сохранения семьи на долгие годы. Да будет воля твоя. Аминь".

Николай Чудотворец — заступник семьи и брака

Молитвы для долгого и счастливого брака: Николай Чудотворец — заступник семьи. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Святой Николай Чудотворец известен своими многочисленными чудесами и защитой нуждающихся. Одно из самых известных его деяний — помощь бедному купцу, который не мог выдать замуж своих дочерей. Молитвы к Николаю помогают не только в замужестве, но и в решении материальных проблем, что нередко становится камнем преткновения в семейной жизни. Если вы хотите, чтобы ваш брак был крепким и счастливым, попросите святителя Николая о помощи.

"Молю тебя, святой Николай, покровитель всех семей, даруй нам помощь в трудных ситуациях, в моменты семейных проблем и споров. Дай нам силу преодолеть их, помоги нам найти правильный путь и вернуться к гармонии и любви.

О святой Николай, ты, чудотворец, обрати свой пристальный взгляд на нашу семью и улучши наши отношения. Будь нам помощником, заступником и утешителем. Укрепи наши узы, утоли наши боли, стери наши слёзы.

Прошу тебя, святой Николай, слагаю тебе свою веру и надежду, прославляю тебя и твою благодать. Спасай нас, святой Николай, покровителя всех семей. Аминь".

Как молиться, чтобы любовь не угасла

Как сохранить гармонию в отношениях с помощью молитвы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Молитвы к этим святым — не магия и не панацея, а глубокое выражение веры и надежды на Божию помощь. Важно помнить, что любовь — это ежедневный труд, требующий от нас терпения, понимания и готовности прощать. Молитвы укрепляют дух и дают силы преодолевать любые трудности вместе. И если ваша любовь выдержит испытание временем, то она станет только сильнее и глубже.

"Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою, всели в сердца супруга моего (супруги моей) и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму, не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания, до неисцельных болезней и преждевременныя и внезапныя смерти. А дом наш и всех нас, живущих в нём, сохрани от огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго злаго обстояния, и страхования, и диавольскаго наваждения. Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять Имя Твоё Святое всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь."