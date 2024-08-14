Кому нельзя летать: 5 заболеваний, которые на высоте могут привести к смерти Знаете ли вы, что некоторые заболевания могут сделать ваш полёт опасным? Даже если вы чувствуете себя хорошо, скрытые проблемы со здоровьем в силах превратить обычный рейс в настоящую угрозу для жизни. Life.ru рассказывает, кому лучше остаться на земле. 14 августа, 13:34 Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Самолёты — это не только удобство и скорость, но и стресс для организма, особенно если у вас есть скрытые проблемы со здоровьем. Многие путешественники даже не подозревают, что определённые заболевания могут стать фатальными на высоте. Давайте разбираться подробно!

Заболевания лёгких

Людям с какими болезнями нельзя летать на самолётах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SB Arts Media

Проблемы с дыхательной системой — одно из самых серьёзных противопоказаний для полётов. Например, у людей с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) или астмой снижение уровня кислорода в салоне способно вызвать гипоксию — состояние, при котором клетки организма недополучают кислород. Это приводит к усилению симптомов, что может завершиться смертельным исходом. Пациенты с лёгочной гипертензией также находятся в зоне повышенного риска. При этом заболевании артериальное давление в лёгочных сосудах уже повышено, а снижение уровня кислорода в самолёте только усугубляет ситуацию.

Сердечные заболевания

Пассажирам с сердечной недостаточностью, стенокардией или недавно перенесённым инфарктом следует подумать дважды перед полётом. Гипоксия, вызванная низким уровнем кислорода, может усугубить симптомы, привести к сердечным приступам или даже к летальному исходу. Также опасно летать людям с неконтролируемой аритмией. Изменение давления в салоне может дестабилизировать работу сердца.

Синдром серповидноклеточной анемии

Заболевания, которые на высоте могут убить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anurake Singto-On

Это генетическое заболевание крови, при котором эритроциты имеют аномальную серповидную форму. Страдающие им люди особенно чувствительны к пониженному уровню кислорода. На высоте риск возникновения "серповидноклеточного криза", сопровождающегося сильной болью и возможными осложнениями, возрастает в разы.

Внутричерепное давление

Людям с повышенным внутричерепным давлением (например после черепно-мозговой травмы или инсульта) также не рекомендуется летать. В условиях сниженного атмосферного давления в самолёте может усилиться отёк мозга, что приведёт к серьёзным осложнениям.

Психические расстройства

Какие болезни не позволяют летать на самолётах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sotnikov Misha

Пассажиры с неконтролируемыми психическими расстройствами, такими как шизофрения, могут представлять угрозу не только для себя, но и для окружающих. Летать им без сопровождения и специальных лекарств категорически не рекомендуется.

Планируя перелёт, обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания или другие медицинские проблемы, с которыми вы недавно сталкивались. В некоторых случаях лучше отказаться от самолёта или вовсе отложить путешествие. Ваше здоровье важнее любой поездки!

Авторы Сергей Трофимов