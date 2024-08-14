Тест: Отличите шедевр мирового искусства от детских каракулей

Современное искусство славится своими абстрактными формами, а также вдохновляет смелыми цветами и нетрадиционным подходом. А ещё есть детские рисунки, которые… делают то же самое? Оба вида творчества вызывают сильные эмоции и заставляют усомниться в том, что мы видим на самом деле. Сможете распознать, когда столкнётесь с красочным водоворотом известного художника, а когда это будут случайные брызги краски?

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