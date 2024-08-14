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14 августа, 13:45

Тест: Отличите шедевр мирового искусства от детских каракулей

В современном мире один мазок кисти может продаться за миллионы, а рисунок карандашом будет радовать лишь сердца родителей. Мы стёрли границы между высоким искусством и шедеврами, достойными холодильника, сможете заметить разницу?

Современное искусство славится своими абстрактными формами, а также вдохновляет смелыми цветами и нетрадиционным подходом. А ещё есть детские рисунки, которые… делают то же самое? Оба вида творчества вызывают сильные эмоции и заставляют усомниться в том, что мы видим на самом деле. Сможете распознать, когда столкнётесь с красочным водоворотом известного художника, а когда это будут случайные брызги краски?

Граница между высоким искусством и шедеврами, достойными холодильника, никогда не была такой размытой — только знатоки живописи могут дать правильный ответ за считаные секунды. В следующем тесте вам также придётся подключить дедукцию: отличите серийного убийцу от хорошего парня по одному фото. А может, современное искусство для вас загадка, как и то, почему за него готовы платить огромные деньги? Тогда не упадите от цифр, встречающихся в нашем квизе про цены на жильё в Сочи, Геленджике и Анапе.

Тест: Какие грибы съедобные, а какие отправят вас на тот свет?
Тест: Какие грибы съедобные, а какие отправят вас на тот свет?
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / BublikHaus, © Wikipedia, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deti_risunki

Александра Иванова
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