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13 августа, 12:30

Тест: Какие грибы съедобные, а какие отправят вас на тот свет?

Грибы могут стать идеальным дополнением к салату либо вашим билетом в отделение неотложной помощи. Кто когда-либо ходил в поход и задавался вопросом, является ли этот странный на вид гриб другом или врагом, — этот тест для вас!

Охота за грибами может быть захватывающим занятием на свежем воздухе или кулинарной катастрофой — знания имеют решающее значение. Фраза "не суди книгу по обложке" распространяет своё переносное значение и на лесное царство: то, что кажется безобидной закуской, может оказаться чем-то, вышедшим из фильма ужасов. Итак, готовы узнать, являетесь ли вы грибным асом или дальше полок супермаркета заходить не стоит?

Даже неопытные собиратели знают: когда дело касается тихой охоты, внешний вид может быть обманчив! Прокачайте свои знания до уровня "бог" — изучите памятку от Life.ru, как отличить съедобные грибы от ядовитых. Но мухоморы и поганки — не единственная гастрономическая опасность, которую стоит избегать россиянам: читайте про 6 самых коварных национальных блюд, которые нужно есть с осторожностью.

Тест: Ответьте на 8 вопросов и узнайте, почему вас ненавидят
Тест: Ответьте на 8 вопросов и узнайте, почему вас ненавидят
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"Шедеврум"

Александра Иванова
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