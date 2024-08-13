Тест: Какие грибы съедобные, а какие отправят вас на тот свет?

Охота за грибами может быть захватывающим занятием на свежем воздухе или кулинарной катастрофой — знания имеют решающее значение. Фраза "не суди книгу по обложке" распространяет своё переносное значение и на лесное царство: то, что кажется безобидной закуской, может оказаться чем-то, вышедшим из фильма ужасов. Итак, готовы узнать, являетесь ли вы грибным асом или дальше полок супермаркета заходить не стоит?