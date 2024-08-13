Тест: Какие грибы съедобные, а какие отправят вас на тот свет?
Грибы могут стать идеальным дополнением к салату либо вашим билетом в отделение неотложной помощи. Кто когда-либо ходил в поход и задавался вопросом, является ли этот странный на вид гриб другом или врагом, — этот тест для вас!
Охота за грибами может быть захватывающим занятием на свежем воздухе или кулинарной катастрофой — знания имеют решающее значение. Фраза "не суди книгу по обложке" распространяет своё переносное значение и на лесное царство: то, что кажется безобидной закуской, может оказаться чем-то, вышедшим из фильма ужасов. Итак, готовы узнать, являетесь ли вы грибным асом или дальше полок супермаркета заходить не стоит?
Даже неопытные собиратели знают: когда дело касается тихой охоты, внешний вид может быть обманчив! Прокачайте свои знания до уровня "бог" — изучите памятку от Life.ru, как отличить съедобные грибы от ядовитых. Но мухоморы и поганки — не единственная гастрономическая опасность, которую стоит избегать россиянам: читайте про 6 самых коварных национальных блюд, которые нужно есть с осторожностью.
"Шедеврум"