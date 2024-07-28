Сезон грибов: Памятка от Life.ru, как отличить съедобные грибы от поганок Каждый год люди выходят на поиски хорошего "улова". Одними из самых популярных съедобных грибов считаются белые, лисички и, конечно, опята. Вот только у них есть ядовитые подражатели, которых по незнанию запросто можно закинуть к себе в корзинку. 28 июля, 12:00 Как отличить съедобные грибы от ядовитых: фото, описания, главные различия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel_Voitukovic, © Wikipedia / Lebrac

Помимо профессионалов, за съедобными грибами ходит и много любителей, которые не всегда хорошо разбираются в их видах. К сожалению, нередки случаи отравления и даже летальные исходы. С этими "шляпниками" нужно быть предельно внимательными и для начала изучить, как выглядят ядовитые грибы и как не спутать их со съедобными. Почти у каждого хорошего гриба есть "злые" двойники, которых бывает очень сложно опознать, поэтому Life.ru решил рассказать, как отличать ядовитые грибы от белых, лисичек и опят.

Двойники белых грибов

Белый гриб: как выглядит и где растёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Khodataev

Белый гриб, или, как его ещё называют, боровик, является одним из самых популярных видов съедобных грибов. Он относится к семейству болетовых и широко распространён в лесах умеренного климата по всему миру. Белый гриб обладает толстой ножкой и шляпкой, которая может достигать впечатляющих размеров. Перед употреблением боровики необходимо правильно очистить и тщательно приготовить, чтобы избежать отравления, а также важно не спутать белый гриб с двойниками.

Жёлчный гриб — ядовитый двойник

Как выглядят ядовитые и съедобные белые грибы. Фото © Wikipedia / Björn S.... Bitter Bolete, © Wikipedia / Holger Krisp

Этот ядовитый гриб является опасным и очень похожим на белый. Зачастую они даже растут рядом, но главное их отличие — это ножка. У жёлчного гриба она в мелкую сеточку, а у белого — без узоров и с характерным окрасом: цвет переходит от светло-коричневого до белого. Если сделать на ножке срез, то у жёлчного гриба он потемнеет, а у боровика останется белым.

Боровик ле Галь и белый гриб — как отличить

Ядовитый фальшивый белый гриб и настоящий съедобный гриб. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel_Voitukovic, Brum

Ещё один подражатель белого гриба — боровик ле Галь. Этот вид смертельно ядовитый, поэтому очень важно знать его отличительные особенности. Во-первых, на шляпке могут присутствовать оранжевые оттенки, ножка толще, чем у белого гриба, и также на ней можно заметить красную сеточку. При срезании этот гриб начинает синеть, так что в корзине его будет легко распознать, но лучше не допускать его попадания туда.

Как отличить лисички от ядовитых грибов

Лисички: польза, как выглядят и где можно найти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / godi photo

Лисички — это съедобные грибы. Они обладают характерным оранжево-жёлтым или жёлто-кремовым цветом и имеют изогнутые края. Лисички растут в хвойных и лиственных лесах, а также на травянистых участках. Одним из ключевых отличий лисичек от других грибов является их способность абсорбировать влагу, поэтому при приготовлении их не рекомендуется мочить или долго хранить в воде. Лучше всего просто протереть съедобные грибы сухой щёткой или тряпкой. Лисички богаты витаминами и минералами, такими как витамин D, витамин С, калий и магний. Они также содержат диетические волокна и антиоксиданты. Но есть у лисичек и один минус — ядовитые копии, которые надо уметь отличать.

Омфалот маслиновый и лисички

Грибы лисички: ядовитые и съедобные грибы. Фото © Wikipedia / Antonio Abbatiello, © Wikipedia

Омфалот маслиновый является одним из самых опасных двойников лисичек. После его употребления даже встречались случаи летальных исходов. Главные отличительные черты — неприятный запах и более насыщенный оранжево-красный, а иногда даже бурый цвет. Радует, что эти "неприятные товарищи" обитают в основном только на Крымском полуострове и встречаются редко.

Ложная лисичка — как определить

Как отличить ложную лисичку от лисички обыкновенной. Фото © Wikipedia / Bubulcus, © Shutterstock / FOTODOM / Jaroslav Machacek

Этот гриб максимально похож на настоящую лисичку, но отличается своей плотностью. Лисички очень нежные и хрупкие, а ложные достаточно мясистые и "толстые". Они не очень ядовиты, но при неправильной обработке ими легко отравиться, поэтому лучше не экспериментировать и обходить двойников стороной.

Характерные признаки опят

Опята: где растут и как выглядят съедобные грибы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IJPhoto

Опята тоже относятся к съедобным грибам. Они обладают шляпкой, она может быть различных оттенков коричневого цвета, а также ножкой, которая часто имеет трубчатую структуру. Опята растут в лесах, особенно под дубами и соснами. Они являются популярными съедобными грибами для сбора и употребления в пищу благодаря своему приятному вкусу и аромату. Опята могут быть использованы в различных кулинарных блюдах, таких как супы, рагу, запеканки и маринады. Эти съедобные грибы также богаты питательными веществами: белками, витаминами и минералами. При сборе опят необходимо быть осторожным, так как существуют ядовитые грибы, которые могут быть похожи на обычные.

Разноцветные опята и обычные — как найти ядовитый гриб

Опята: ядовитые подражатели и съедобные грибы. Фото © Wikipedia / Sulphur Tuft, © Wikipedia / Eric Steinert

У опят есть множество окрасов, по которым и определяют их пригодность для употребления. Самый непригодный опёнок — серо-жёлтого цвета. Он является слабо ядовитым, но привести к отравлению и серьёзному расстройству ЖКТ способен запросто. Поэтому внимательно смотрите, какие цвета превалируют в окрасе опят, которые вы собираете.

Галерина окаймлённая и съедобные грибы опята

Как выглядят настоящие опята и их ядовитые двойники. Фото © Wikipedia / Lebrac, © Shutterstock / FOTODOM / ConstansMe

Токсины галерины окаймлённой очень схожи с токсинами бледной поганки и являются опасными для человека. Как правило, галерина имеет налёт на ножке и неприятный запах, несвойственный опятам. Во всём остальном эти грибы очень похожи, поэтому эксперты советуют отказаться от сбора летних опят в хвойных лесах.

Важно помнить, что собирать грибы в дикой природе следует только тем, кто уверен в своих знаниях о видах и безопасности съедобных грибов, так как некоторые могут быть ядовитыми. Лучше всего обратиться к опытным грибникам или специалистам для помощи в определении съедобных грибов. Ранее Life.ru рассказал о восьми опасностях, которые поджидают любителей дачного отдыха.

Авторы Дана Третьякова