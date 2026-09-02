Всё о грибах для тех, кто собирает, готовит и просто интересуется: сезонный календарь сбора, виды съедобных и опасных грибов, правила безопасности, рецепты и заготовки на зиму.
Подробное описание популярных съедобных грибов России с фото — как узнать гриб в лесу.
Что делать, если отравился грибами — симптомы и порядок действий до приезда врачей.Смотреть все
Какие грибы можно найти в лесу в конкретном месяце — актуальный сезонный гид по грибной охоте.
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