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Все о грибах

Все о грибах

Всё о грибах для тех, кто собирает, готовит и просто интересуется: сезонный календарь сбора, виды съедобных и опасных грибов, правила безопасности, рецепты и заготовки на зиму.

Оглавление
Справочник видов грибов
Первая помощь при отравлении
Календарь сбора по месяцам
Законы и штрафы
Где собирать (по регионам)
Рецепты из грибов

Справочник видов грибов

Подробное описание популярных съедобных грибов России с фото — как узнать гриб в лесу.

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Первая помощь при отравлении

Что делать, если отравился грибами — симптомы и порядок действий до приезда врачей.

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Календарь сбора по месяцам

Какие грибы можно найти в лесу в конкретном месяце — актуальный сезонный гид по грибной охоте.

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Законы и штрафы

Какие правила сбора грибов действуют по закону и что грозит за их нарушение.

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Где собирать (по регионам)

Проверенные грибные места в разных регионах России — куда поехать за урожаем.

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Рецепты из грибов

Простые и вкусные рецепты блюд из грибов — от супов до жарки.

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