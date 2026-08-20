Какие грибы собирать в сентябре 2026: календарь по периодам Оглавление Какие грибы пошли в сентябре 2026 Грибной календарь на сентябрь по периодам Опята — главный герой сентября 2026 года Белые грибы — третья волна Подосиновики и подберёзовики — стабильный фон Грузди — классика осеннего леса Волнушки — на любителя Рыжики — по остаточному принципу Что изменится с 1 сентября: новые штрафы Где искать грибы в сентябре Приметы и погода для тихой охоты в сентябре Популярные вопросы Life.ru составил грибной календарь на сентябрь 2026 года — что собирать в лесу, куда идти за опятами и как не спутать грибы с двойниками. 20 августа, 05:26 Какие грибы собирают в сентябре — полный календарь-гид. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Этот материал — часть серии месячных грибных календарей Life.ru. О том, как устроен грибной сезон в России от месяца к месяцу, читайте в отдельном обзоре — «Грибной сезон в России: как устроен по месяцам».

Сентябрь 2026 года — отличное время для «тихой охоты». В лесу одновременно идут несколько волн, и если следить за погодой, можно собрать много разного. Life.ru подобрал для вас подходящие материалы, чтобы ничего не упустить! А календари за предыдущие месяцы смотрите в статьях «Грибной календарь на июль 2026» и «Грибной календарь на август 2026».

Какие грибы пошли в сентябре 2026

В сентябре 2026 года в лесах средней полосы России грибники смогут найти целый набор видов, характерных для этого времени года.

Грибной календарь на сентябрь по периодам

Грибной календарь на сентябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начало сентября (1–10 числа): опята, белые грибы, подберёзовики, подосиновики, грузди — после хорошего дождя, лучше ранним утром.

Середина сентября (11–20 числа): пик волны опят, грузди, рыжики, волнушки — при пасмурной погоде с высокой влажностью и температурой +12…+18 °C.

Конец сентября (21–30 числа): опята при хорошей погоде, грузди, отдельные находки белых грибов и подосиновиков — важно успеть до первых заморозков.

Опята — главный герой сентября 2026 года

Опята в сентябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ina Kozhanouskaya

Опята осенние — это настоящий подарок для грибников в сентябре. Они массово нарастают, покрывая пни и валежник в старых вырубках, парках и на местах бывших рубок — так называемых «кладбищах пней», поэтому если вы найдёте один такой пень с опятами, то сможете набрать целую корзину.

Пик опят приходится на первую декаду сентября, но они растут волнами, каждые 10–15 дней, поэтому эти грибы смогут вас радовать почти весь месяц, главное, чтобы не подвела погода. Тёплый дождь и умеренная влажность увеличивают рост опят. За ночь колония стремительно увеличивается, а через пару дней грибы могут вырасти там же, где вы их собрали, поэтому вы сможете снова прийти на то же место, чтобы наполнить корзины.

Волна в сентябре обычно заметно масштабнее августовской: если в конце лета опята появлялись отдельными очагами, то в сентябре ими может быть усыпан целый пень или поваленный ствол — грибники в этот период часто набирают по несколько вёдер за один выход.

Белые грибы — третья волна

Белые грибы в сентябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander-2020

Белые грибы в сентябре — это уже «осенний эшелон»: если в августе они шли активно, то в сентябре наступает третья волна, которая сильно зависит от осадков. После тёплых дождей эти грибы появляются в сосновых и еловых лесах, у муравейников, на опушках и старых вырубках.

Боровик легко распознать среди других лесных грибов: у него на ножке заметна светлая сеточка, нижняя сторона шляпки — белая либо с лёгким желтоватым оттенком, а мякоть на срезе остаётся чисто белой.

Подосиновики и подберёзовики — стабильный фон

Подосиновики и подберезовики в сентябре 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Verbitckaia

Подосиновиков и подберёзовиков в сентябре ещё много, но они уже не доминируют, как летом. К концу месяца их количество падает ещё сильнее, поэтому успевайте набрать корзинки в начале сентября.

Подосиновик легко узнать по ярко-красно-оранжевой шляпке. У молодых грибов она плотно облегает ножку, а со временем постепенно раскрывается. Ножка у красноголовика утолщается книзу, она белая и покрыта красновато-коричневыми чешуйками.

Подберёзовик несложно узнать. У него аккуратная полукруглая шляпка с гладкой кожицей, она бывает коричневатой или серо-бурой. Ножка покрыта чёрными чешуйками, похожими на мелкие крапинки. Мякоть — белая, иногда с лёгким розоватым оттенком.

Грузди — классика осеннего леса

Грузди в осеннем лесу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В сентябре грузди ещё можно найти в больших количествах, особенно во мху в хвойных и смешанных лесах. Грузди ценятся в засолке, поэтому пока сезон ещё активен, успевайте собрать их для своих баночек на зиму.

У гриба воронковидная шляпка с мохнатыми краями, её окраска молочно-белая, чуть желтоватая или, у некоторых видов, тёмно-оливковая или почти чёрная. На срезе мякоть выделяет едкий белый млечный сок.

Найти грузди можно в берёзовых и смешанных лесах, в укромных, слегка затенённых местах, с высокой влажностью.

Волнушки — на любителя

Волнушки — грибы на любителя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Волнушки собирают не все, но если они вам по вкусу, их ещё можно найти в смешанных и лиственных лесах, чаще на опушках и вдоль лесных дорожек.

Узнать их можно по волнистым концентрическим кругам на шляпке. Шляпка сначала выпуклая, затем становится плоской с глубоким углублением в центре. Мякоть плотная, выделяет жгучий млечный сок.

Рыжики — по остаточному принципу

Рыжики осенью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рыжики в сентябрьской корзине — скорее приятный бонус. Они продолжают расти в хвойных и смешанных лесах, их можно найти до середины месяца, если будет стоять тёплая погода.

Узнать их можно по яркому оранжевому цвету. Шляпка с концентрическими кругами, пластинки тоже оранжевые. При срезе выделяется обильный млечный оранжевый сок со смолистым запахом.

Чтобы не собрать в свою корзинку несъедобных грибов, ознакомьтесь с ядовитыми двойниками в материале Life.ru «Ядовитые грибы: двойники» .

Что изменится с 1 сентября: новые штрафы

С 1 сентября 2026 года в ряде регионов начнут действовать новые штрафы за сбор грибов, занесённых в Красные книги субъектов РФ. Это напрямую совпадает с началом описываемого в статье грибного месяца — сентября. Чтобы не нарушить закон, перед походом в лес стоит проверить перечень охраняемых видов для своего региона. Подробнее об изменениях — в материале Life.ru «Штраф за сбор грибов 2026: разбираем новые правила с 1 сентября» .

Где искать грибы в сентябре

В сентябре опята ищите на пнях и валежнике, белые грибы — в смешанных и хвойных лесах, подберёзовики и подосиновики — рядом с берёзами и осинами, а грузди — в умеренно затенённых местах под опавшей листвой.

В Подмосковье перспективны старые вырубки и опушки — подробности в материале «Где собирать: Подмосковье». Планируете вылазку в Ленинградскую область — там свои сроки и места, разбираем в материале «Где собирать грибы в Ленобласти».

Приметы и погода для тихой охоты в сентябре

Опытные грибники верят, что цветение вереска — к рыжикам, а летящий с осины пух предвещает появление подосиновиков. Обилие мухоморов сулит богатый урожай белых грибов. Но полагаться стоит прежде всего на погоду и собственные знания — они куда надёжнее любых примет. Больше народных суеверий, которые грибники передают из поколения в поколение, — в отдельном материале «Приметы грибника».

Для тихой охоты идеальны умеренно тёплые дни (от +10 до +20 °C) после тёплого дождя. Лучше выходить в лес через 1–3 дня, тогда рост грибов особенно активен. Тёплые дни и прохладные ночи стимулируют плодоношение, а утренний туман говорит о высокой влажности, благоприятной для грибов. Первые заморозки служат сигналом, что грибная волна скоро сойдёт на нет.

Популярные вопросы

Какие грибы можно собирать в сентябре 2026 года?

В сентябре всегда богатый ассортимент грибов для сбора. Ищите белые грибы (особенно если после летней жары прошли тёплые дожди — начнётся третья, «сентябрьская» волна), подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички, грузди, рыжики, волнушки, сыроежки. И, конечно, главная звезда месяца — осенние опята.

Когда в сентябре пик волны опят?

Обычно пик приходится на первую декаду сентября, но в целом сезон осенних опят растянут. Они нарастают волнами примерно каждые 10–15 дней, так что при удачных погодных условиях (тепло и влажно) собирать их можно несколько раз. Главное — следить за дождями, после них грибы буквально за ночь активно идут в рост.

Можно ли ещё найти белые грибы в сентябре?

Да, можно! В сентябре часто бывает третья волна белых грибов. Они любят сосновые и еловые леса, часто встречаются у муравейников, на опушках и старых вырубках. Но их появление зависит от погоды: если лето было засушливым, а в сентябре пошли дожди, шансы на хороший урожай резко возрастают.

Как отличить съедобные опята от ложных двойников?

Главный маркер — плёнчатое кольцо («юбочка») на ножке: у съедобных опят оно есть, у ложных двойников — отсутствует. Кроме этого, у съедобных опят шляпка часто покрыта мелкими чешуйками (у ложных — гладкая), цвет спокойный — медовый, буроватый, бежевый (у ложных — часто ярче: серно-жёлтый, кирпично-красный), а запах приятный, свежий грибной, без землистых или горьковатых ноток. Пластинки под шляпкой у съедобных светлые, у многих ложных — тёмные или ярко-жёлтые.

Особо опасным двойником считается галерина окаймлённая. Она может маскироваться под опёнок: у неё тоже бывает кольцо на ножке, а шляпка похожа по цвету. Но есть и отличия: на ножке галерины может быть мучнистый налёт, а растёт она обычно поодиночке или небольшими группами по 2–3 гриба на гнилой древесине хвойных пород, тогда как съедобные опята растут большими дружными группами на лиственной древесине.

Подробный разбор других опасных двойников — в материале Life.ru «Ядовитые грибы: двойники». Отдельно стоит знать в лицо бледную поганку — самый опасный ядовитый гриб российских лесов, из-за которого происходит большинство тяжёлых отравлений: подробное описание есть в материале «Бледная поганка». Если отравление всё же произошло, важно быстро понять, что делать, — краткая инструкция есть в материале «Первая помощь при отравлении грибами».

Отличается ли грибной сезон в Карелии от средней полосы?

Да, но есть нюансы. В Карелии из-за более северного расположения и специфического микроклимата сезон часто начинается чуть позже, чем в средней полосе, но при этом может быть более продолжительным. Например, первые белые грибы в южных районах Карелии можно найти уже в середине-конце июля, тогда как в средней полосе они появляются чуть раньше. В целом в Карелии тоже хорошо идут подберёзовики, лисички, а в отдельных районах (например, вокруг Кондопоги или в Сортавальском районе) — свои грибные горячие зоны. Если едете в Карелию, имеет смысл заранее почитать отчёты местных грибников — они подскажут, какие виды сейчас в фокусе и где их искать.

Авторы Ксения Вернер