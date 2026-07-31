Где собирать грибы в Ленинградской области в 2026 году Оглавление Где собирать грибы в Ленинградской области в 2026 году Районы рядом с СПб Дальние районы — меньше конкуренции Лужский район — самый долгий сезон Сезон по месяцам Какие грибы здесь растут Как не заблудиться и правила безопасности Живые источники: сообщества грибников Ответы на частые вопросы Где собирать грибы в Ленинградской области: лучшие районы рядом с СПб, дальние места, сезон по месяцам и что можно найти. 31 июля, 10:26 Где собирать грибы в Ленинградской области в 2026 году — грибные места. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Moscow Aerlial

Где собирать грибы в Ленинградской области в 2026 году

Грибы в Ленинградской области ищут почти весь тёплый сезон: первые весенние виды появляются после прогрева почвы, а поздние опята и вёшенки держатся до холодов. Ближе к Петербургу проще добраться, но там больше грибников. Дальние районы Ленобласти требуют дороги и времени, зато дают больше шансов вернуться с белыми, лисичками, рыжиками и опятами. Если чаще выбираетесь за грибами в сторону Москвы, у нас есть отдельный гид по грибным местам Подмосковья — принципы похожие, но районы и сроки другие.

Районы рядом с СПб

В каких районах Санкт-Петербурга искать грибы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / H_V_R

Для первого выезда лучше выбирать грибные места Ленобласти, куда легко добраться на машине или электричке. В таких районах больше людей, но проще с навигацией, связью и возвращением домой.

Выборгский район — одно из самых популярных направлений для петербуржцев. Здесь много хвойных и смешанных лесов, встречаются белые грибы, подосиновики, подберёзовики, лисички, моховики, маслята. Район удобен тем, что к нему ведут трассы и железнодорожные направления, но в хорошие выходные грибников бывает много.

Всеволожский район подходит тем, кто не хочет уезжать далеко от города. Это удобный вариант для короткой тихой охоты на несколько часов. Здесь ищут лисички, сыроежки, подберёзовики, маслята, иногда белые. Минус очевидный: рядом Петербург, поэтому «секретных» мест почти нет.

Ломоносовский район хорош для тех, кто едет на юго-запад от города. В лесах и смешанных массивах встречаются лисички, белые, подосиновики, опята, волнушки. После дождей район быстро оживает, но лучше уходить дальше от дорог и дачных массивов.

Гатчинский район удобен для поездки на день. Здесь есть смешанные леса, болотистые участки, опушки и старые лесные дороги. В сезон попадаются белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички, грузди и опята.

Тосненский район часто выбирают те, кто едет из Петербурга на юг и юго-восток. Район большой, леса разные: от сухих сосняков до более влажных смешанных участков. Можно искать лисички, маслята, подберёзовики, опята и белые грибы.

Кировский район удобен для тех, кто живёт на востоке Петербурга. Здесь много лесных массивов, есть влажные низины и места, где хорошо идут опята. Также встречаются лисички, подберёзовики, подосиновики и грузди.

Главное правило для ближних районов: не рассчитывайте на пустой лес в субботу утром. Лучше выезжать рано, выбирать будний день или уходить дальше от парковок, станций и популярных троп.

Дальние районы — меньше конкуренции

Если есть машина, опыт и целый день в запасе, можно смотреть дальние районы. Дорога дольше, зато леса менее «хоженые», а шанс найти хорошие белые грибы в Ленинградской области выше.

Лодейнопольский район — северо-восточное направление с большими лесами и более диким характером. Здесь ищут белые, подосиновики, подберёзовики, грузди, волнушки, опята. Район подходит опытным грибникам: расстояния большие, связь может быть хуже, а ориентироваться сложнее.

Тихвинский район ценят за лесные массивы и меньшую плотность грибников. В сезон там встречаются белые грибы, лисички, рыжики, грузди, маслята и опята. Но выезд лучше планировать заранее: проверить дорогу, погоду, запас топлива и точку возвращения.

Подпорожский район — вариант для тех, кто готов ехать далеко. Леса здесь богаче на тихие места, но новичкам лучше не углубляться без опытной компании. Можно искать белые, подберёзовики, подосиновики, грузди, волнушки и поздние опята.

Бокситогорский район тоже относится к дальним направлениям. Его выбирают за просторные леса и меньшую конкуренцию. В хороший сезон здесь собирают белые, лисички, рыжики, грузди, опята и подосиновики.

Для дальних районов правило простое: чем дальше от Петербурга, тем важнее подготовка. Нужны офлайн-карта, пауэрбанк, вода, перекус, яркая одежда и точный план маршрута.

Лужский район — самый долгий сезон

Лужский район стоит выделить отдельно. Его часто называют одним из самых удачных грибных направлений Ленобласти из-за долгого сезона и разнообразия лесов. Здесь есть сосняки, смешанные леса, влажные участки, опушки и места, где грибы появляются волнами.

Сезон в Лужском районе может начинаться уже весной со сморчковых грибов и продолжаться до поздней осени. Летом здесь ищут лисички, подберёзовики, подосиновики, белые грибы, маслята. В августе и сентябре добавляются грузди, рыжики, волнушки, опята.

Лужский район хорош и для новичков, и для опытных грибников, но место всё равно нужно выбирать с умом. Не стоит собирать грибы у трасс, железной дороги, промзон и свалок. Лучше уходить в лесные массивы, где нет явного загрязнения и большого потока машин.

Сезон по месяцам

Сезон грибов в Ленинградской области зависит от погоды. Грибам нужны тепло и влага. После сухого лета даже хорошие места могут молчать, а после тёплых дождей корзины наполняются за несколько дней.

Апрель — май. В тёплую весну появляются сморчки и сморчковые шапочки. Это не массовый сезон для новичков, потому что весенние грибы требуют хорошего знания видов.

Июнь. Начинаются первые летние находки: лисички, подберёзовики, подосиновики, маслята, иногда белые. Всё зависит от дождей.

Июль. Сезон становится заметнее. В лесах ищут лисички, сыроежки, маслята, подосиновики, подберёзовики, белые грибы. После жаркой засухи грибы могут уйти на паузу.

Август. Один из лучших месяцев. В Ленобласти активно идут белые, лисички, подосиновики, подберёзовики, моховики, грузди, волнушки, рыжики. После дождей грибной слой может быть очень коротким, поэтому важно следить за свежими отчётами.

Сентябрь. Главный месяц для многих грибников. Продолжаются белые, лисички, рыжики, грузди, волнушки, опята. Ночи становятся холоднее, но влажность часто помогает грибам.

Октябрь — ноябрь. Поздний сезон. В лесу ещё можно найти опята, вёшенки, рядовки и некоторые устойчивые к похолоданию виды. Но день короче, погода хуже, поэтому безопасность важнее улова.

Какие грибы здесь растут

В Ленинградской области растёт много съедобных грибов, но новичку лучше начинать с нескольких хорошо узнаваемых видов и не брать сомнительные находки.

Белые грибы — самая желанная добыча. Их ищут в хвойных и смешанных лесах, рядом с берёзами, соснами, елями. Пик обычно приходится на август и сентябрь.

Лисички любят влажные хвойные и смешанные леса, часто растут группами. Их ценят за плотную текстуру и яркий вкус. Но даже лисички нужно отличать от ложных двойников.

Рыжики встречаются в сосновых и еловых лесах. Их часто солят и жарят, но важно не путать с другими млечниками.

Грузди и волнушки любят влажные места и берёзовые участки. Эти грибы требуют правильной обработки, поэтому новичкам лучше заранее изучить правила подготовки.

Опята появляются ближе к осени и растут группами на пнях, валежнике и старых деревьях. У опят есть опасные двойники , поэтому собирать их стоит только при уверенном знании признаков.

Подберёзовики и подосиновики — понятные и популярные грибы для Ленобласти. Они часто растут рядом с соответствующими деревьями, но старые и червивые экземпляры лучше оставлять в лесу.

Как не заблудиться и правила безопасности

Даже знакомый лес может запутать, особенно если человек увлёкся поиском грибов. Перед выходом сообщите близким, куда едете, где планируете войти в лес и во сколько собираетесь вернуться.

Что взять с собой:

заряженный телефон;

пауэрбанк;

офлайн-карту;

воду и перекус;

свисток;

дождевик;

репеллент от клещей;

яркую одежду или жилет;

нож и корзину;

личные лекарства.

Поставьте точку входа в лес на карте. Можно сфотографировать парковку, просеку, железнодорожную станцию, поворот или линию электропередачи. Если потеряли ориентир, не бегите наугад. Остановитесь, позвоните 112, опишите, где вошли в лес и что видите вокруг.

Не собирайте грибы у дорог, железнодорожных путей, промзон и мусорных полигонов. Грибы накапливают вредные вещества, даже если выглядят крепкими и чистыми.

Отдельно проверьте, не попадает ли выбранное место в особо охраняемую природную территорию. В заповедниках и отдельных зонах ООПТ сбор может быть запрещён или ограничен. В заказниках правила зависят от режима конкретной территории. Перед поездкой лучше посмотреть карту ООПТ и правила посещения. Больше базовых правил экипировки и техники безопасности — в нашей статье « Грибы для начинающих: экипировка, правила и техника безопасности ».

Живые источники: сообщества грибников

Тематические сообщества грибников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Vinopalova

Статья помогает выбрать район и понять сезон, но не заменяет живые отчёты. Грибы в Ленобласти 2026 могут пойти раньше или позже в зависимости от дождей, жары и ночных температур.

Перед поездкой полезно проверить тематические сообщества грибников во ВКонтакте, локальные чаты районов и свежие фотоотчёты. Там видно, пошли ли грибы прямо сейчас, в каких направлениях есть слой и какие виды находят.

Но к таким отчётам стоит относиться спокойно. Грибники редко раскрывают точные точки, а фото полной корзины не означает, что через день на этом месте будет такой же результат. Используйте сообщества как ориентир по сезону, а не как навигатор к конкретной поляне.

Ответы на частые вопросы

Когда начинается грибной сезон в Ленинградской области?Обычно первые грибы появляются весной, в апреле–мае, но массовый сезон начинается летом. Самые урожайные месяцы — август и сентябрь, когда в лесах идут белые, лисички, подберёзовики, грузди, рыжики и опята.

Какой район Ленобласти самый грибной?Одного «самого грибного» района нет: всё зависит от погоды и конкретного леса. Ближе к Петербургу популярны Выборгский, Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. За меньшей конкуренцией часто едут в Лодейнопольский, Тихвинский, Подпорожский и Бокситогорский районы.

Можно ли собирать грибы в заповедниках и заказниках Ленобласти?В заповедниках сбор обычно запрещён, а в заказниках и других ООПТ всё зависит от режима конкретной территории. Перед поездкой нужно проверить правила выбранного места. Краснокнижные грибы собирать нельзя нигде.

Какие грибы растут в Ленобласти дольше всех — до поздней осени?До поздней осени чаще держатся опята, вёшенки, рядовки и некоторые холодостойкие виды. Но в октябре и ноябре день короче, погода хуже, а лес опаснее для новичков, поэтому маршрут лучше делать коротким.

Где собирать грибы в Ленинградской области в 2026 году, зависит от опыта, транспорта и цели. Для короткой поездки подойдут районы рядом с Петербургом: Выборгский, Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский, Тосненский, Кировский. За более спокойным лесом и меньшей конкуренцией едут дальше — в Лодейнопольский, Тихвинский, Подпорожский и Бокситогорский районы.

Главное — не гнаться за чужими корзинами из соцсетей. Следите за дождями, выбирайте безопасный маршрут, берите только знакомые грибы и заранее проверяйте правила выбранной территории. Тогда тихая охота в Ленобласти будет не нервным квестом, а нормальной сезонной прогулкой.

Авторы Кирилл Золотарев