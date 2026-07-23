Как правильно собирать грибы: полезные советы и предостережения для начинающих Оглавление Что взять с собой в лес Базовые правила сбора грибов Техника безопасности в лесу Частые ошибки новичков Популярные вопросы С чего начать новичку, который впервые идёт за грибами? Что делать, если гриб вызывает сомнения? Нужна ли корзина или подойдёт пакет? Можно ли собирать грибы в одиночку новичку? Заключение Грибы для начинающих: Life.ru собрал гид для новичков — что взять с собой, базовые правила сбора и техника безопасности перед первым походом. 23 июля, 07:10 Новичкам о грибах: как и где правильно собирать, как подготовиться к тихой охоте. Обложка © «Шедеврум»

Первый поход за грибами может показаться пугающим: а вдруг взять не тот гриб, заблудиться или забыть что-то важное дома? Life.ru собрал гид для новичков: что взять с собой в лес за грибами, как правильно собирать грибы и какие правила безопасности помогут спокойно вернуться с «тихой охоты».

Что взять с собой в лес

Базовый набор снаряжения для похода за грибами: корзина, нож, аптечка и репеллент. Фото © «Шедеврум»

Грибы для начинающих — это не гонка за полной корзиной. Первый поход лучше воспринимать как спокойную прогулку с понятным маршрутом и базовой экипировкой. Life.ru уже подробно рассказывал о том, что взять с собой в лес для удачной тихой охоты, — здесь короткая версия набора специально для новичка.

Главное — взять корзину, а не пакет. В корзине грибы проветриваются, меньше мнутся и дольше сохраняют вид. В пакете они быстро нагреваются, ломаются и превращаются во влажную массу, где сложнее заметить испорченный или случайно попавший сомнительный гриб.

Для сбора понадобится небольшой нож. Им удобно срезать гриб и сразу очищать ножку от земли, хвои и листьев. Нож лучше держать отдельно от еды, а после леса вымыть.

Одежда должна закрывать тело. Подойдут длинные брюки, рубашка или кофта с длинным рукавом, закрытая обувь, головной убор. Светлая ткань удобнее: на ней проще заметить клеща. Брюки лучше заправить в носки или высокие ботинки.

Обязательно возьмите репеллент, воду, небольшой перекус и простую аптечку. В аптечке достаточно пластыря, бинта, антисептика, обезболивающего и личных лекарств, если они нужны.

Телефон зарядите заранее. Лучше скачать офлайн-карту, потому что интернет в лесу часто пропадает. Если есть пауэрбанк, положите его в рюкзак. Компас или навигатор тоже не будут лишними, особенно если место новое.

Минимальный список для новичка:

корзина или лёгкое ведро;

нож;

вода и перекус;

заряженный телефон;

пауэрбанк;

офлайн-карта или компас;

репеллент от клещей и комаров;

аптечка;

дождевик или лёгкая ветровка;

свисток;

пакет для мусора.

Базовые правила сбора грибов

Что нужно знать, когда собираешь грибы: базовые правила. Фото © «Шедеврум»

Общие принципы Life.ru разбирал в материале «Сезон грибов в Подмосковье: правила сбора» — вот упрощённая версия для тех, кто идёт впервые. Главное правило сбора грибов звучит просто: берите только те грибы, которые знаете без сомнений. Не «вроде похож», не «дома посмотрю», не «спрошу у соседки», а именно знаете. Если гриб вызывает вопрос, он остаётся в лесу.

Не собирайте грибы у трасс, железных дорог, свалок, промзон и в городских парках. Даже съедобные виды могут накапливать вредные вещества из почвы и воздуха.

Не берите старые, дряблые, червивые и перезревшие грибы. Они хуже хранятся и могут испортить весь улов. Новичку лучше выбирать молодые, целые и хорошо узнаваемые экземпляры.

Гриб можно аккуратно срезать ножом у основания ножки. Не разрывайте лесную подстилку и не переворачивайте мох без необходимости. После сбора место можно слегка прикрыть листьями или хвоей.

Сомнительные грибы нельзя класть в общую корзину. Частая ошибка начинающего грибника — взять находку «на всякий случай», а потом забыть, где она лежала. Если очень хочется показать гриб опытному человеку, положите его отдельно и не готовьте вместе с остальными.

Не проверяйте грибы народными способами. Лук, чеснок, серебряная ложка, запах и вкус не показывают, ядовитый гриб или нет. У опасных грибов не всегда резкий запах и пугающий внешний вид.

После возвращения домой переберите грибы в тот же день. Не оставляйте корзину на ночь в тепле. Каждый вид лучше обрабатывать отдельно, а сомнительные экземпляры выбрасывать без сожаления.

Техника безопасности в лесу

Правила безопасности в лесу. Фото © «Шедеврум»

Перед выходом скажите близким, куда идёте и во сколько планируете вернуться. Отправьте геометку, название станции, посёлка, парковки или примерный маршрут. Это не перестраховка, а нормальное правило безопасности.

Новичку лучше не идти одному. Первый поход спокойнее провести с опытным грибником или хотя бы с человеком, который хорошо знает местность. Не уходите далеко от дороги, дачного посёлка, станции или знакомой тропы.

Поставьте точку входа в лес на карте. Можно сфотографировать поворот, просеку, остановку, линию электропередачи или заметный ориентир. В лесу многие места выглядят одинаково, поэтому память часто подводит.

Если поняли, что заблудились, остановитесь. Не бегите наугад и не пытайтесь «срезать путь». Позвоните 112, если есть связь. Объясните, откуда вошли, что видите вокруг, есть ли рядом дорога, река, просека, ЛЭП или железнодорожные пути.

Если связи нет, прислушайтесь. Шум машин, поездов, техники, лай собак или голоса людей помогут выбрать направление. Двигаться вдоль просеки, дороги, линии электропередачи или реки безопаснее, чем углубляться в лес хаотично.

Свисток полезнее крика: он громче, экономит силы и лучше слышен на расстоянии. Подавайте сигналы сериями и делайте паузы, чтобы услышать ответ.

От клещей защищают закрытая одежда, репеллент и регулярный осмотр. Проверяйте себя во время похода и обязательно после возвращения домой: одежду, обувь, волосы, шею, область за ушами, подмышки и ноги.

Грибы — тяжёлая пища. Детям, людям с заболеваниями ЖКТ и ослабленным здоровьем лучше относиться к грибным блюдам особенно осторожно. Сырые грибы пробовать нельзя.

Частые ошибки новичков

Как избежать ошибок при сборе грибов. Фото © «Шедеврум»

Первая ошибка — идти без маршрута. Человек думает: «зайду на полчаса», увлекается и теряет ориентир. Перед походом выберите короткий маршрут и заранее решите, во сколько возвращаетесь.

Вторая ошибка — собирать всё подряд. Азарт понятен, но незнакомый гриб — не находка, а риск. Лучше прийти с несколькими белыми, подберёзовиками или лисичками, чем с полной корзиной неизвестных видов.

Третья ошибка — доверять только приложению для распознавания грибов. Фото может быть неудачным, гриб — старым или повреждённым, а опасный двойник — слишком похожим. Приложение может подсказать направление, но не должно решать, что есть.

Четвёртая ошибка — смешивать сомнительные находки с обычным уловом. Если неизвестный гриб раскрошится в корзине, его части могут попасть к съедобным. Для новичка правило жёсткое: сомневаетесь — не берёте. Если хотите разобраться подробнее, как отличить съедобные и ядовитые грибы — почитайте отдельный гид с фото.

Пятая ошибка — идти без воды. Даже короткий поход может затянуться. Вода нужна не только для комфорта, но и для безопасности.

Шестая ошибка — долго хранить сырые грибы. Дома их нужно перебрать и обработать как можно быстрее. Если после переборки гриб всё ещё вызывает сомнения, выбросьте его.

Седьмая ошибка — собирать грибы у дорог. Там они часто растут на виду, но это не значит, что их можно есть. Лучше пройти дальше от трассы, чем рисковать здоровьем.

Популярные вопросы

С чего начать новичку, который впервые идёт за грибами?

Начните с короткого маршрута в знакомом лесу и собирайте только 2–3 вида грибов, которые точно узнаёте. Лучше идти с опытным грибником, взять корзину, нож, воду, заряженный телефон, офлайн-карту и заранее сообщить близким маршрут.

Что делать, если гриб вызывает сомнения?

Не берите его. Не пробуйте на вкус, не кладите в общую корзину и не рассчитывайте проверить гриб дома народными способами. Для новичка действует правило: сомневаешься — оставь в лесу.

Нужна ли корзина или подойдёт пакет?

Лучше корзина. В пакете грибы мнутся, нагреваются и быстрее портятся. В корзине они проветриваются, сохраняют форму, а вам проще перебрать улов после возвращения домой.

Можно ли собирать грибы в одиночку новичку?

Новичку лучше не ходить одному, особенно в незнакомый лес. Если всё же идёте без компании, выберите короткий маршрут, не уходите далеко от дороги, сообщите близким точку входа и время возвращения.

Заключение

Сбор грибов для новичков — это прежде всего спокойствие и осторожность. Не нужно знать все виды с первого похода. Достаточно взять правильную экипировку, выбрать безопасный маршрут, собирать только знакомые грибы и не стесняться оставить сомнительную находку в лесу.

Чем больше практики и проверки, тем увереннее становится «тихая охота».

Авторы Кирилл Золотарев