По грибы с удачей ходят: Life.ru узнал, что взять с собой в лес для «‎тихой охоты»

Грибы в российских лесах уже вовсю дожидаются грибников, которые отыщут их в самых укромных местах, срежут, а затем привезут домой и сделают всё, чтобы они стали намного более вкусными и съедобными. Однако к таким вылазкам на «‎тихую охоту» нужно заранее подготовиться. Об этом рассказала в беседе с Life.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По грибы нужно уметь ходить. Во-первых, я всегда надеваю резиновые сапоги, потому что можно провалиться где-то в болотистой местности. Всё-таки змеи и у нас в Подмосковье встречаются. Обязательно одеваюсь в плотные брюки, чтобы не кусали комары. На голову — платок или косынка, чтобы клещи не заползли. Далее — рубашка с длинным рукавом обязательно. Обрабатываю руки, лицо спреями от комаров, от клещей и так далее. Это я ношу с собой абсолютно всегда. Татьяна Позднякова Синоптик

Позднякова отметила, что с собой всегда следует брать нож, чтобы срезать грибы, а не вырывать их из земли. Лучше сразу их очистить от лесного «мусора»: листиков, хвои. Так они красиво лягут в корзинку или ведёрко и будут радовать глаз. Некоторые собирают «мусорно», из-за чего грибы потом плохо обрабатываются и выглядят уже непрезентабельно.

Собираясь за грибами, следует всегда брать с собой телефон, убедившись, что он полностью заряжен, и компас для ориентирования на местности, где нет ни связи, ни интернета. Такое бывает в некоторых местах Подмосковья, объяснила собеседница Life.ru.

«Наверное, каждый местный житель знает все свои «грибные» места и хорошо там ориентируется. Я с детства собираю грибы там, где я живу, поэтому у меня тоже есть места, которые как были «грибными» 50 лет назад, так и остаются сейчас. Просто вести поиск надо более тщательно, потому что сейчас желающих собирать грибы гораздо больше, чем раньше было», — заключила она.