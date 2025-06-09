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Регион
9 июня, 12:09

По грибы с удачей ходят: Life.ru узнал, что взять с собой в лес для «‎тихой охоты»

Синоптик Позднякова объяснила, как одеться и что взять в лес при походе по грибы

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Грибы в российских лесах уже вовсю дожидаются грибников, которые отыщут их в самых укромных местах, срежут, а затем привезут домой и сделают всё, чтобы они стали намного более вкусными и съедобными. Однако к таким вылазкам на «‎тихую охоту» нужно заранее подготовиться. Об этом рассказала в беседе с Life.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По грибы нужно уметь ходить. Во-первых, я всегда надеваю резиновые сапоги, потому что можно провалиться где-то в болотистой местности. Всё-таки змеи и у нас в Подмосковье встречаются. Обязательно одеваюсь в плотные брюки, чтобы не кусали комары. На голову платок или косынка, чтобы клещи не заползли. Далее рубашка с длинным рукавом обязательно. Обрабатываю руки, лицо спреями от комаров, от клещей и так далее. Это я ношу с собой абсолютно всегда.

Татьяна Позднякова

Синоптик

По грибы нужно уметь ходить. Во-первых, я всегда надеваю резиновые сапоги, потому что можно провалиться где-то в болотистой местности. Всё-таки змеи и у нас в Подмосковье встречаются. Обязательно одеваюсь в плотные брюки, чтобы не кусали комары. На голову — платок или косынка, чтобы клещи не заползли. Далее — рубашка с длинным рукавом обязательно. Обрабатываю руки, лицо спреями от комаров, от клещей и так далее. Это я ношу с собой абсолютно всегда.
По грибы нужно уметь ходить. Во-первых, я всегда надеваю резиновые сапоги, потому что можно провалиться где-то в болотистой местности. Всё-таки змеи и у нас в Подмосковье встречаются. Обязательно одеваюсь в плотные брюки, чтобы не кусали комары. На голову — платок или косынка, чтобы клещи не заползли. Далее — рубашка с длинным рукавом обязательно. Обрабатываю руки, лицо спреями от комаров, от клещей и так далее. Это я ношу с собой абсолютно всегда.

Позднякова отметила, что с собой всегда следует брать нож, чтобы срезать грибы, а не вырывать их из земли. Лучше сразу их очистить от лесного «мусора»: листиков, хвои. Так они красиво лягут в корзинку или ведёрко и будут радовать глаз. Некоторые собирают «мусорно», из-за чего грибы потом плохо обрабатываются и выглядят уже непрезентабельно.

Собираясь за грибами, следует всегда брать с собой телефон, убедившись, что он полностью заряжен, и компас для ориентирования на местности, где нет ни связи, ни интернета. Такое бывает в некоторых местах Подмосковья, объяснила собеседница Life.ru.

«Наверное, каждый местный житель знает все свои «грибные» места и хорошо там ориентируется. Я с детства собираю грибы там, где я живу, поэтому у меня тоже есть места, которые как были «грибными» 50 лет назад, так и остаются сейчас. Просто вести поиск надо более тщательно, потому что сейчас желающих собирать грибы гораздо больше, чем раньше было», заключила она.

Грибникам рассказали, как отличить сморчки от ядовитых строчков
Грибникам рассказали, как отличить сморчки от ядовитых строчков

Ранее Life.ru подкинул грибникам идейку, рассказав о лучших местах для «тихой охоты» в Рязанской области. В лесах региона появилось огромное количество белых грибов, маслят и опят, которые растут не поодиночке, а сразу целой горстью. Обычно такой урожай приходит гораздо позднее.

Владимир Озеров
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