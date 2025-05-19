«Корзины наперевес»: Лес в российском регионе накрыло волной белых грибов

В Рязанской области в середине мая начался необычно ранний грибной сезон. В лесах массово появились белые грибы, маслята и опята. Об этом сообщили пользователи Telegram-канала «Мещерский тупик», опубликовав фото полных корзинок.

По словам грибников, они находят не одиночные экземпляры, а десятки крепких боровиков. Обычно такой урожай бывает лишь к концу лета, но в этом году природа явно опережает график.

Специалисты связывают всплеск грибной активности с благоприятными погодными условиями — в регионе стоит тёплая и влажная погода. Жители отмечают, что такого обилия грибов в мае не видели много лет.