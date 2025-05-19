«Корзины наперевес»: Лес в российском регионе накрыло волной белых грибов
Лес под Рязанью заполонили белые грибы, маслята и опята
Снимки корзинок грибников. Обложка © Telegram / Мещерский тупик
В Рязанской области в середине мая начался необычно ранний грибной сезон. В лесах массово появились белые грибы, маслята и опята. Об этом сообщили пользователи Telegram-канала «Мещерский тупик», опубликовав фото полных корзинок.
По словам грибников, они находят не одиночные экземпляры, а десятки крепких боровиков. Обычно такой урожай бывает лишь к концу лета, но в этом году природа явно опережает график.
Специалисты связывают всплеск грибной активности с благоприятными погодными условиями — в регионе стоит тёплая и влажная погода. Жители отмечают, что такого обилия грибов в мае не видели много лет.
Ранее россиянам напомнили, что с октября 2023 года действуют новые правила сбора грибов. Под строгим запретом — виды, занесённые в Красную книгу. За их сбор грозит штраф до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырёх лет принудительных работ и штраф до 1 миллиона. Если нарушение запечатлели на видео и выложили в Сеть — возможен даже реальный срок.