Россиянам рассказали про миллионные штрафы за сбор некоторых видов грибов

С октября 2023 года в России действуют новые правила, касающиеся сбора грибов. Как напомнили в RT, теперь под полным запретом для сбора находятся виды, включённые в Красную книгу.

«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вёшенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный, трутовик корнелюбивый. Наказания за нарушение предусмотрены разные: за случайный сбор — штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, за умышленный — до четырёх лет принудительных работ плюс штраф до 1 млн рублей», — указан в материале.

Последствия нарушения серьёзны. Специалисты предупреждают, что максимальное наказание за продажу перечисленных грибов, совершённую группой лиц, достигает девяти лет заключения и штрафа в размере до 3 млн рублей.

Кроме того, даже умышленный сбор краснокнижных грибов, если его запечатлеть и выложить в соцсети, может привести к лишению свободы на срок до шести лет и штрафу до 2 млн рублей.

Также любителям грибов напомнили, что для собственной безопасности следует собирать только знакомые и проверенные грибы, например, опята, лисички, белые или подберёзовики. Они не навредят здоровью и не ударят по карману россиян.