Стартовал сезон «тихой охоты»: Россиянам объяснили, как избежать отравления грибами

В 16 регионах России уже стартовал сезон «тихой охоты», однако многие грибники рискуют отравиться при употреблении своих «трофеев» из леса. Чтобы этого не произошло, Роспотребнадзор дал гражданам важные рекомендации. Так, по данным ведомства, основной причиной пищевых отравлений является употребление ядовитых или условно-съедобных грибов.

Кроме того, в некоторых случаях отравления происходят из-за неправильного приготовления грибов или их сбора в местах накопления солей тяжёлых металлов и ядохимикатов. А ещё грибы могут стать токсичными из-за длительной засухи или обработки территорий пестицидами.

«Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки который затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Самыми распространенными из опасных грибов в России являются бледная поганка и галерина окаймленная», — цитирует ведомство газета «Известия».

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем, а также дети. Симптомы недуга могут проявиться не сразу: от получаса до суток после употребления продукта. Наиболее распространённые признаки — это тошнота, рвота, диарея, резь в животе, головокружение и слабость.

Эксперты добавили, что только белый гриб, настоящий груздь и обыкновенный рыжик являются безусловно съедобными грибами. Их можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания. При этом рекомендуется не мариновать и не солить грибы в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде.