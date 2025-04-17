В России полностью уничтожат «‎живучий и опасный» борщевик при помощи грибов

Россельхознадзор придумал способ, как одержать окончательную победу над «‎живучим и опасным» борщевиком Сосновского уже в 2025 году. Учёные создали биопестицид, основанный на натуральных грибах, который способен уничтожать ядовитое растение. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».