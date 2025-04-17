В России полностью уничтожат «живучий и опасный» борщевик при помощи грибов
Глава Россельхознадзора Данкверт пообещал победить борщевик в 2025 году
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Россельхознадзор придумал способ, как одержать окончательную победу над «живучим и опасным» борщевиком Сосновского уже в 2025 году. Учёные создали биопестицид, основанный на натуральных грибах, который способен уничтожать ядовитое растение. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».
«Борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, на самом деле оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий. Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», — поделился он.
Ранее в I чтении Госдума приняла законопроект, который требует от владельцев земельных участков вести борьбу с борщевиком. А председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что для избавления участка от этого сорняка нужно не дать распространяться его семенам. По его словам, растение на второй год погибает естественным образом после рассеивания созревших семян.