У борщевика Сосновского появился враг — личинки комарика сциариды

В Подмосковье учёные обнаружили личинки комарика сциариды Bradysia impatiens, питающиеся корнями борщевика Сосновского. Это открытие может изменить подход к борьбе с этим агрессивным сорняком, который долгое время считался практически неуязвимым для насекомых. Об этом пишет Агротайм.

Борщевик Сосновского, известный своими токсичными свойствами и способностью вытеснять другие растения, представляет серьёзную угрозу для экосистем. Его сок вызывает ожоги и может привести к тяжёлым дерматологическим последствиям. До недавнего времени считалось, что у этого растения почти нет естественных врагов из-за содержания фуранокумаринов, отпугивающих фитофагов.

Личинки сциариды, обычно поражающие тепличные культуры, такие как шампиньоны и декоративные растения, показали способность атаковать борщевик. Они выгрызают сердцевину корня, вызывая его загнивание и увядание растения. В среднем в одном корне обнаружено от 15 до 30 личинок.

Доктор биологических наук Марина Кривошеина из Института проблем экологии и эволюции РАН отмечает, что массовое развитие личинок в корнях борщевика — уникальное событие. Вредитель заселяет ослабленные растения, которые подвергались обработке гербицидами. Это может сократить количество химических обработок и снизить затраты на борьбу с сорняком.

Несмотря на потенциал Bradysia impatiens как биологического средства борьбы, учёные предостерегают от его целенаправленного разведения. Личинки повреждают не только борщевик, но и другие культурные растения, что может привести к непредсказуемым последствиям для сельского хозяйства.

Вопрос о применении личинок в борьбе с борщевиком остаётся открытым. Учёные продолжают изучать взаимодействие инвазивного растения и его нового врага. Важно учитывать, что использование инвазивных видов для контроля других инвазивных организмов требует тщательного анализа и контроля, чтобы избежать негативного воздействия на экосистему.