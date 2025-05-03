Дачникам рассказали, за какие грибы и растения на участке грозит тюрьма

В России предусмотрены штрафы за высаживание на своём приусадебном участке запрещённых растений и грибов, строгость наказания будет зависеть от масштабов посадки. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Особенно суровое наказание предполагается в случаях, если запрещённые растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном или особо крупном размерах. Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признаётся наличие на участке растений в количестве от двух штук», — пояснил он.

На садовом участке запрещено высаживать такие растения, как банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трёхцветная, маки с содержанием наркотических элементов, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис. Поздняков отметил, что много вопросов вызывают маки. По его словам, россияне ошибочно думают, что запрещены все его виды, однако ограничения наложены лишь на отдельные подвиды.

Что касается грибов, продолжил эксперт, то под запретом любые их разновидности, содержащие псилоцибин или псилоцин, которые признаны наркотическими соединениями. Запрещены такие грибы, как панзолус, гимнопилус, коноцибе, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, плютий синеногий и плютий ивовый. Поздняков резюмировал, что виновный может понести наказание вплоть до восьми лет тюрьмы, если преступление совершено в особо крупном размере, в других случаях суд ограничится штрафом или меньшим сроком лишения свободы.

«Культивирование запрещённых культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет», — уточнил Поздняков.