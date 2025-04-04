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4 апреля, 03:00

Бестолковый гриб, растущий на помойке: Нутрициолог развенчала популярный миф о шампиньонах

Нутрициолог Бурлакова: Шампиньоны содержат полезные белки, витамины и минералы

Шампиньоны содержат полезные белки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hatsarakorn.PL

Шампиньоны содержат полезные белки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hatsarakorn.PL

Шампиньоны — это полностью культивируемый продукт, который выращивается в контролируемых условиях, а не на помойках, как ошибочно полагают некоторые. Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru пояснила, что для их производства используются специальные фермы с оптимально увлажнённой почвой, причём весь процесс строго сертифицируется.

Шампиньоны обладают значительной пищевой ценностью, содержат полезные белки, витамины и минералы. Единственное ограничение связано с наличием хитина, который может вызывать раздражение слизистой ЖКТ у людей с гастритом, колитом или заболеваниями почек.

Но это относится не только к шампиньонам, а ко всем грибам в целом. В частности, это касается и случаев серьёзных заболеваний почек или нарушений выведения солей. В таких ситуациях грибы тоже не рекомендуются.

Ольга Бурлакова

Нутрициолог

Но это относится не только к шампиньонам, а ко всем грибам в целом. В частности, это касается и случаев серьёзных заболеваний почек или нарушений выведения солей. В таких ситуациях грибы тоже не рекомендуются.
Но это относится не только к шампиньонам, а ко всем грибам в целом. В частности, это касается и случаев серьёзных заболеваний почек или нарушений выведения солей. В таких ситуациях грибы тоже не рекомендуются.

Эксперт подчеркнула, что во всех остальных случаях шампиньоны можно употреблять в пищу. Они остаются доступным, вкусным и полезным продуктом, который можно смело включать в рацион.

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Андрей Горяничев
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