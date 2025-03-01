Исследователи нашли гриб, способный превратить живое существо в зомби
SA: Западные учёные нашли новый паразитический грибок Gibellula attenboroughii
Датские и британские учёные нашли гриб, который может превратить живое существо в зомби. Исследователи нашли его после ряда исследований. Их заинтересовали мёртвые пауки, которые свисали с потолка заброшенного клада и были покрыты спорами грибков. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Оказалось, что членистоногие были покрыты неизвестным до этого паразитическим грибком, который назвали Gibellula attenboroughii. Его споры попадают в гемолимфу насекомого и заставляют его выйти на открытое пространство, где паук погибает. Затем грибок прорастает в теле жертвы и выделяет антибиотик, мумифицирующий жертву. Благодаря этому продлевается сохранность спор и обеспечивается их распространение, пишет агентство РИА «Новости».
Ранее учёные нашли в норвежском мёде следы радиоактивного чернобыльского цезия-137. Дело в том, что пчёлы собирали мёд районах, орошённых радиоактивными осадками после аварии на Чернобыльской АЭС. Вересковый мёд оказался наиболее радиоактивным, особенно в центральной Норвегии.
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