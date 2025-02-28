Водоросли и листья ананаса: Российские учёные придумали органическую упаковку для фруктов и овощей

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из стран БРИКС, а именно Индии, Бразилии и ЮАР, создали органическую упаковку для фруктов и овощей. Она изготовлена из морских водорослей, листьев ананаса, корневищ, цветов и эвкалипта. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Новая упаковка может стать альтернативой пластику, который не разлагается в природе и наносит огромный вред окружающей среде. Российские учёные давно и активно занимались проблемой загрязнения экологии и, вероятно, нашли решение. Кроме того, органическая упаковка поможет продлить срок хранения продуктов, уточнили в СПбГУ.