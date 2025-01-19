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19 января, 02:27

Китайские учёные научились делать еду из воздуха

ESE: Учёные из Китая создали способ получения белка из углекислого газа

Китайские учёные из Сианьского университета Цзяотун создали двухступенчатую систему, позволяющую перерабатывать углекислый газ из воздуха в питательный одноклеточный белок. Данные об этом исследовании опубликованы в журнале Environmental Science and Ecotechnology.

Технология состоит из двух этапов. На первом применяется метод микробного электросинтеза, при котором углекислый газ преобразуется в ацетат — вещество, играющее ключевую роль в процессе. Затем этот промежуточный продукт поступает во второй реактор, где аэробные бактерии превращают его в одноклеточный белок. Эффективность системы оценивается высоко: содержание сухого вещества в реакторе достигло 17,4 г/л, а концентрация белка в готовом продукте составила 74%. Эти показатели значительно превосходят уровень белка в соевой муке и продуктах из рыбы.

Разработчики утверждают, что полученный белок может использоваться как в рационе человека, так и для кормления сельскохозяйственных животных. По мнению авторов проекта, новая технология не только способна обеспечить дополнительный источник пищи для растущего населения Земли, но и представляет собой эффективный способ сокращения углеродных выбросов в атмосферу. Этот метод также можно адаптировать для создания более ценных продуктов из углекислого газа.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Тимур Хингеев
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