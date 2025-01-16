«Жуйте тщательно»: Диетолог дала советы, как избежать зажировки при сидячей работе

Поддерживать стройность при сидячей работе бывает непросто. Мало того что приходится сидеть большую часть дня, так ещё и перекусы за компьютером бывают не самые полезные. Поэтому, чтобы не набрать лишние килограммы, следует заставлять себя больше двигаться, посоветовала врач-диетолог Марьяна Джутова.

По её словам, после работы можно сходить в зал или в бассейн, а также позаниматься дома. В офисе следует отказаться от лифта и подниматься по лестнице. Во время обеденного перерыва вместо того, чтобы опять сидеть и смотреть видео в социальных сетях, лучше прогуляться на свежем воздухе.

Также диетолог рекомендует записывать всю еду и напитки, чтобы исключить лишние перекусы и контролировать калории. Привычка тщательно пережёвывать пищу не только улучшает пищеварение, но и помогает быстрее насытиться.

«Следите за осанкой: правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий», — обратила внимание врач в беседе с РИАМО.