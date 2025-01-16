«Жуйте тщательно»: Диетолог дала советы, как избежать зажировки при сидячей работе
Диетолог Джутова посоветовала записывать еду, чтобы исключить лишние перекусы
Поддерживать стройность при сидячей работе бывает непросто. Мало того что приходится сидеть большую часть дня, так ещё и перекусы за компьютером бывают не самые полезные. Поэтому, чтобы не набрать лишние килограммы, следует заставлять себя больше двигаться, посоветовала врач-диетолог Марьяна Джутова.
По её словам, после работы можно сходить в зал или в бассейн, а также позаниматься дома. В офисе следует отказаться от лифта и подниматься по лестнице. Во время обеденного перерыва вместо того, чтобы опять сидеть и смотреть видео в социальных сетях, лучше прогуляться на свежем воздухе.
Также диетолог рекомендует записывать всю еду и напитки, чтобы исключить лишние перекусы и контролировать калории. Привычка тщательно пережёвывать пищу не только улучшает пищеварение, но и помогает быстрее насытиться.
«Следите за осанкой: правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий», — обратила внимание врач в беседе с РИАМО.
Из рациона следует исключить фастфуд, чипсы и сладости. Уменьшить чувство голода поможет стакан обычной питьевой воды. Также для перекуса отлично подойдёт кусочек цельнозернового хлеба с отварным или запечённым мясом, овощи, фрукты, немного сыра, отварные яйца. Вместо конфет и шоколадных батончиков на десерт можно съесть горсть сухофруктов или орехов.