Никакого фастфуда и выпечки: Врач перечислила самые полезные перекусы
Эндокринолог Губина рекомендовала выбирать цельнозерновой хлеб для перекусов
Если между приёмами пищи вас застало чувство голода, то исправить ситуацию можно с помощью перекусов без вреда для талии и желудка, уверена врач-эндокринолог Татьяна Губина. В беседе с РИАМО она объяснила, от каких продуктов следует отказаться, чтобы еда стала максимально полезной.
«Чтобы перекус был полезным, необходимо соблюдать баланс макро- и микроэлементов, избегать быстрых углеводов — сладостей и выпечки, трансжиров — всевозможного фастфуда, колбас, полуфабрикатов и жареных закусок, а также чрезмерно солёных блюд и консервантов», — отметила эксперт.
Для уменьшения чувства голода перед приёмом пищи можно выпить стакан воды. Кроме того, медик рекомендовала выбирать для перекусов цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты, каши, сыр, яйца, орехи и жиры. Однако жарить мясо или рыбу не следует, лучше варить или запекать.
Мясо является полезной заменой колбасы, а вместо конфет на десерт можно съесть горсть орехов и сухофруктов. Однако увлекаться ими не стоит из-за высокой калорийности. Цельнозерновое печенье станет отличной альтернативой выпечке. Если готовить не хотите, то перекусить можно и яблоком или апельсином, а также несладким йогуртом, подчеркнула врач.
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