Никакого фастфуда и выпечки: Врач перечислила самые полезные перекусы

Если между приёмами пищи вас застало чувство голода, то исправить ситуацию можно с помощью перекусов без вреда для талии и желудка, уверена врач-эндокринолог Татьяна Губина. В беседе с РИАМО она объяснила, от каких продуктов следует отказаться, чтобы еда стала максимально полезной.

«Чтобы перекус был полезным, необходимо соблюдать баланс макро- и микроэлементов, избегать быстрых углеводов — сладостей и выпечки, трансжиров — всевозможного фастфуда, колбас, полуфабрикатов и жареных закусок, а также чрезмерно солёных блюд и консервантов», — отметила эксперт.

Для уменьшения чувства голода перед приёмом пищи можно выпить стакан воды. Кроме того, медик рекомендовала выбирать для перекусов цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты, каши, сыр, яйца, орехи и жиры. Однако жарить мясо или рыбу не следует, лучше варить или запекать.