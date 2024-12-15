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15 декабря, 10:57

Никакого фастфуда и выпечки: Врач перечислила самые полезные перекусы

Эндокринолог Губина рекомендовала выбирать цельнозерновой хлеб для перекусов

Если между приёмами пищи вас застало чувство голода, то исправить ситуацию можно с помощью перекусов без вреда для талии и желудка, уверена врач-эндокринолог Татьяна Губина. В беседе с РИАМО она объяснила, от каких продуктов следует отказаться, чтобы еда стала максимально полезной.

«Чтобы перекус был полезным, необходимо соблюдать баланс макро- и микроэлементов, избегать быстрых углеводов — сладостей и выпечки, трансжиров — всевозможного фастфуда, колбас, полуфабрикатов и жареных закусок, а также чрезмерно солёных блюд и консервантов», — отметила эксперт.

Для уменьшения чувства голода перед приёмом пищи можно выпить стакан воды. Кроме того, медик рекомендовала выбирать для перекусов цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты, каши, сыр, яйца, орехи и жиры. Однако жарить мясо или рыбу не следует, лучше варить или запекать.

Мясо является полезной заменой колбасы, а вместо конфет на десерт можно съесть горсть орехов и сухофруктов. Однако увлекаться ими не стоит из-за высокой калорийности. Цельнозерновое печенье станет отличной альтернативой выпечке. Если готовить не хотите, то перекусить можно и яблоком или апельсином, а также несладким йогуртом, подчеркнула врач.

Назван самый опасный молочный продукт, который есть в холодильнике у каждого
Назван самый опасный молочный продукт, который есть в холодильнике у каждого

Ранее диетолог раскрыла неочевидный вред овощей, из-за которого могут пострадать суставы, щитовидка и ЖКТ. Кроме того, врач назвал самый вредный суп, представляющий опасность для желудка. Кроме того, россиян призвали не увлекаться пельменями.

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Борис Эльфанд
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