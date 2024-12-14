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Регион
14 декабря, 09:28

Назван самый опасный молочный продукт, который есть в холодильнике у каждого

Врач Дианова: В сливочном масле много трансжиров, опасных для сердца и сосудов

Россиянам рассказали о самом опасном для здоровья молочном продукте, который часто едят на завтрак и закупают впрок. По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога и психолога пищевого поведения Нурии Диановой, это сливочное масло.

«Количество природных трансжиров в сливочном масле достаточно большое: от 2 до 7%. Это значительная концентрация», — пояснила доктор в беседе с «Москвой 24».

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Она отметила, что трансжиры повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, усиливают повреждение эндотелия, из-за чего у человека развивается атеросклероз, нарушается давление и возникает гипертония.

В связи с этим сливочное масло диетолог посоветовала заменить на более полезную альтернативу. Вместо него на хлеб можно мазать спреды, которые ещё называют мягким маргарином. В их состав входят растительные масла, поэтому содержание трансжиров в них гораздо меньше — до 2%. Но увлекаться ими тоже не стоит. Достаточно около 10-15 г спреда в сутки.

Спреды также могут стать отличной альтернативой в условиях повышенной стоимости сливочного масла. Согласно данным ФАО, мировые цены на сливочное масло в ноябре выросли до рекордного уровня. Это связано со спросом среди населения на масло, а также ограниченными запасами. В России эту проблему пытаются решить за счёт ввоза продукта из других стран. В частности, его завозят из Ирана, Турции, ОАЭ и ряда других дружественных государств. Однако вкус может быть непривычным для россиян из-за другого состава, пород скота и системы кормления.

Обложка ©

freepik/pvproductions

Алёна Зиновьева
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