Назван самый опасный молочный продукт, который есть в холодильнике у каждого
Врач Дианова: В сливочном масле много трансжиров, опасных для сердца и сосудов
Россиянам рассказали о самом опасном для здоровья молочном продукте, который часто едят на завтрак и закупают впрок. По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога и психолога пищевого поведения Нурии Диановой, это сливочное масло.
«Количество природных трансжиров в сливочном масле достаточно большое: от 2 до 7%. Это значительная концентрация», — пояснила доктор в беседе с «Москвой 24».
Она отметила, что трансжиры повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, усиливают повреждение эндотелия, из-за чего у человека развивается атеросклероз, нарушается давление и возникает гипертония.
В связи с этим сливочное масло диетолог посоветовала заменить на более полезную альтернативу. Вместо него на хлеб можно мазать спреды, которые ещё называют мягким маргарином. В их состав входят растительные масла, поэтому содержание трансжиров в них гораздо меньше — до 2%. Но увлекаться ими тоже не стоит. Достаточно около 10-15 г спреда в сутки.
Спреды также могут стать отличной альтернативой в условиях повышенной стоимости сливочного масла. Согласно данным ФАО, мировые цены на сливочное масло в ноябре выросли до рекордного уровня. Это связано со спросом среди населения на масло, а также ограниченными запасами. В России эту проблему пытаются решить за счёт ввоза продукта из других стран. В частности, его завозят из Ирана, Турции, ОАЭ и ряда других дружественных государств. Однако вкус может быть непривычным для россиян из-за другого состава, пород скота и системы кормления.