Назван самый опасный молочный продукт, который есть в холодильнике у каждого

Россиянам рассказали о самом опасном для здоровья молочном продукте, который часто едят на завтрак и закупают впрок. По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога и психолога пищевого поведения Нурии Диановой, это сливочное масло.

В связи с этим сливочное масло диетолог посоветовала заменить на более полезную альтернативу. Вместо него на хлеб можно мазать спреды, которые ещё называют мягким маргарином. В их состав входят растительные масла, поэтому содержание трансжиров в них гораздо меньше — до 2%. Но увлекаться ими тоже не стоит. Достаточно около 10-15 г спреда в сутки.