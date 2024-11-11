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11 ноября, 15:48

Россиянам раскрыли, когда ждать стабилизации цен на сливочное масло

Караваев из АКОРТа: Рост закупочных цен на сливочное масло начал замедляться

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на сливочное масло в текущем году, заявил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, за последний месяц закупочные цены на базовые, самые доступные позиции масла увеличились в среднем на 2,9%, тогда как месяцем ранее рост превысил 8%.

«Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат - темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться... Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых так, и розничных цен на масло в текущем году», - сказал Караваев в беседе с нашими коллегами из РИА «Новостей».

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Чтобы сбить рост цен на сливочное масло, которое за год подорожало на 20%, Правительство РФ открыло импортные закупки. Поставки будут идти из 11 стран: Белоруссии, Ирана, Турции, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и других. Первая партия с 90 тоннами масла уже прибыла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну привезли пробную партию продукта из Турции.

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Life.ru

Марина Фещенко
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