Россиянам раскрыли, когда ждать стабилизации цен на сливочное масло

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на сливочное масло в текущем году, заявил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, за последний месяц закупочные цены на базовые, самые доступные позиции масла увеличились в среднем на 2,9%, тогда как месяцем ранее рост превысил 8%.