Пробная партия сливочного масла из Турции завезена в Россию
Mash: Турция поставила в РФ тестовую партию сливочного масла массой 20 тонн
В российских продуктовых магазинах скоро будет продаваться турецкое сливочное масло, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, первая партия в количестве 20 тонн вчера прибыла в нашу страну через Чёрное море.
Ввоз продукции пока тестовый — решение о дальнейших поставках примут ретейлеры, исходя из спроса. При этом в будущем к поставкам могут присоединиться Индия, Иран, Азербайджан и Киргизия. Всего же с начала текущего года масло на территорию РФ ввозят из 11 стран, в общей сложности — 112 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что в России сливочное масло за один год подорожало более чем на 20 процентов. Изготовители обосновывают это подорожанием себестоимости производства. В кабмине дали поручения по стабилизации цен на данную категорию продуктов. Тем временем з-за завышенных ценников россияне начали покупать приборы для приготовления домашнего масла. Спрос на маслобойки вырос на 49%.
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