Пробная партия сливочного масла из Турции завезена в Россию

В российских продуктовых магазинах скоро будет продаваться турецкое сливочное масло, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, первая партия в количестве 20 тонн вчера прибыла в нашу страну через Чёрное море.

Ввоз продукции пока тестовый — решение о дальнейших поставках примут ретейлеры, исходя из спроса. При этом в будущем к поставкам могут присоединиться Индия, Иран, Азербайджан и Киргизия. Всего же с начала текущего года масло на территорию РФ ввозят из 11 стран, в общей сложности — 112 тысяч тонн.