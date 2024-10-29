СМИ назвали причину подорожания сливочного масла в России
Forbes: В РФ сливочное масло подорожало из-за роста стоимости производства
В России сливочное масло за один год подорожало более чем на 20 процентов из-за роста себестоимости производства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на представителей рынка.
Представитель фирмы-производителя молочной продукции отметил, что только за последние пару месяцев стоимость закупки сырья — молока цельного — выросла на 20-30 процентов. Также значительно увеличились затраты на оклады работников на фоне продолжающегося дефицита кадров.
«Дороже стали займы у банков, растут в цене горюче-смазочные материалы и логистика», — подчеркнул представитель молочного бизнеса.
В одном из агрохолдингов уточнили, что рост затрат зафиксирован не только на производство сырого молока, но и на готовую молочную продукцию, в том числе на сливочное масло. В компании дополнили, что выросли расходы на упаковку, ремонт, обслуживание оборудования и логистику.
А ранее Life.ru писал, что наценка на сливочное масло в российских торговых сетях составляет более 70%. По данным «Руспродсоюза», на подорожание продукции влияет также рост цен на импортное сырьё, упаковку и логистику. В Правительстве РФ дали поручения по стабилизации цен на сливочное масло.
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