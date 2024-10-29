СМИ назвали причину подорожания сливочного масла в России

В России сливочное масло за один год подорожало более чем на 20 процентов из-за роста себестоимости производства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на представителей рынка.

Представитель фирмы-производителя молочной продукции отметил, что только за последние пару месяцев стоимость закупки сырья — молока цельного — выросла на 20-30 процентов. Также значительно увеличились затраты на оклады работников на фоне продолжающегося дефицита кадров.

«Дороже стали займы у банков, растут в цене горюче-смазочные материалы и логистика», — подчеркнул представитель молочного бизнеса.