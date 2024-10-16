«Руспродсоюз»: Наценка на сливочное масло в торговых сетях составляет более 70%

Наценка на сливочное масло в российских торговых сетях составляет более 70%. Об этом заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, на подорожание масла влияет также рост цен на импортное сырьё, упаковку и логистику.

«Сырьё ещё в августе показало рост на 10-20% с начала года, логистика — на 30-35%, упаковка — на 10-15%. На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», — приводит ТАСС его слова.

На сегодня средние розничные цены на масло повысились до 1040,7 рубля за килограмм. Это, по словам Леонова, на 20,4% выше, чем в январе. Оптовая закупка масла ниже – она находится на уровне 606,4 рубля за килограмм. Представитель «Руспродсоюза» подчеркнул, что снижение стоимости продукта во всех субъектах РФ напрямую зависит от торговых сетей. Им следует понизить процент наценки, так как на данный момент она составляет более 70%.