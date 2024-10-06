В России за год подешевели подержанные автомобили
Средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась до 1,48 миллиона рублей
В августе 2024 года средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 1,48 миллиона рублей, что на 3,4% меньше, чем в том же месяце 2023 года. Такие данные предоставляет аналитическое агентство «Автостат».
Сравнивая с предыдущим месяцем, цены на б/у авто упали на 0,7%, или 11 тысяч рублей.
Эксперты агентства объясняют эту тенденцию изменениями на рынке: предложение подержанных автомобилей стало больше среди популярных массовых брендов, что оказало влияние на уровень цен в сегменте.
Ранее Life.ru сообщал, что нового ждёт автомобилистов с 1 октября 2024 года. Например, теперь владелец автомобиля после ДТП сможет оформить его в приложении в смартфоне или на сайте страховой компании в личном кабинете.
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