Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 04:11

В России за год подешевели подержанные автомобили

Средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась до 1,48 миллиона рублей

В августе 2024 года средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 1,48 миллиона рублей, что на 3,4% меньше, чем в том же месяце 2023 года. Такие данные предоставляет аналитическое агентство «Автостат».

Сравнивая с предыдущим месяцем, цены на б/у авто упали на 0,7%, или 11 тысяч рублей.

Эксперты агентства объясняют эту тенденцию изменениями на рынке: предложение подержанных автомобилей стало больше среди популярных массовых брендов, что оказало влияние на уровень цен в сегменте.

В Москве ставят авто «друг на друга» из-за роста цен за парковочное место на 18%
В Москве ставят авто «друг на друга» из-за роста цен за парковочное место на 18%

Ранее Life.ru сообщал, что нового ждёт автомобилистов с 1 октября 2024 года. Например, теперь владелец автомобиля после ДТП сможет оформить его в приложении в смартфоне или на сайте страховой компании в личном кабинете.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров