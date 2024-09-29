Повышение штрафа в 20 раз и рост цен на авто: Что нового ждёт автомобилистов с 1 октября 2024 года Новый утилизационный сбор и цены на автомобили, штрафы и лишение прав для лихачей — читайте об этом на Life.ru. 28 сентября, 21:15 С 1 октября 2024 года автомобилистов ждут новшества. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Новые правила ОСАГО

Первый сюрприз. К счастью, речь пойдёт не о повышении цены на полис. Хотя она тоже может вырасти в ближайшее время на 30%. Life об этом уже писал. Просто теперь владелец автомобиля после ДТП сможет оформить его в приложении в смартфоне или на сайте страховой компании в личном кабинете.

В форме извещения о дорожно-транспортном происшествии теперь появится QR-код, ведущий на спецстраницу «Госуслуг». Перейдя по нему, попавший в ДТП водитель автомобиля сможет получить сведения о своём договоре со страховой компанией на сайте оператора автоматизированной информационной системы страхования.

ДТП можно будет оформить в электронном виде. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Старые бланки ОСАГО страховые компании могут использовать при заключении договоров с автолюбителями только до 1 января 2025 года. А если договор со страховой компанией был заключён до 1 октября 2024 года, водители после ДТП могут по-прежнему заполнить бумажные бланки. Интересно, что же делать теперь тем, у кого нет смартфона? Неприятный сюрприз для них.

Увеличение утилизационного сбора

Сюрприз второй. С 1 октября 2024 года в очередной раз подорожают автомобили. Это связано с изменениями утилизационного сбора, ставку на который поднимут на 70–85%. Увы, это не последнее подорожание автомобилей — вплоть до 2030 года утильсбор будет повышаться каждый год на 10–20%. Кроме того, производители и дилеры регулярно поднимают цены с учётом инфляции.

И хотя менеджеры российских автозаводов обещали не поднимать цены в связи с удорожанием утильсбора, по факту они подняли их в сентябре «в связи с инфляционной индексацией».

Если до 1 октября 2024 года за ввозимый в РФ типичный автомобиль с двигателем объёмом от одного до двух литров приходилось платить 300 600 рублей, то с 1 октября эта сумма вырастет до 556 000 рублей. А в следующем году после повышения тарифа платёж составит примерно 667 000 рублей. Это за самый скромный автомобиль. Ну а если вы хотите ввезти для продажи импортный автомобиль с объёмом движка от двух до трёх литров, приготовьтесь в этом году заплатить дополнительно 1 563 000 рублей, а в следующем — около 1 875 600 рублей. Утильсбор за машины с двигателями от трёх до 3,5 литра и с двигателями от 3,5 литра обойдутся будущим владельцам дополнительно примерно в 1 800 000 и в 2 150 000 рублей. И так далее.

Утилизационный сбор на автомобили будут повышать ежегодно. Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Граждане всё ещё могут по старым тарифам ввезти автомобиль для личного пользования при условии, что они не будут продавать его минимум год и заплатят все таможенные пошлины и налоги.

Для чего вводят повышенный утиль

Резкое повышение утилизационного сбора на импортные автомобили должно стать стимулом для иностранных производителей строить собственные заводы в России. В первую очередь это касается китайских автопроизводителей, которые фактически стали монополистами на российском рынке. При этом к октябрю стало известно, что китайское правительство не рекомендовало своему бизнесу вкладываться в экономику России из-за СВО и риска потерять технологии. Россия не является единственным государством, с которым китайцы не желают делиться секретами. В список попали Европа, Индия, Таиланд и Турция. Впрочем, китайцы могут открыть на территории РФ сборку автомобилей — это им не запретили.

Кстати, ровно год назад, 1 октября 2023 года, в силу вступил закон о возможности ограничения серого ввоза иностранными производителями, официально присутствующими на российском рынке. И вот — в середине сентября 2024 г. китайская компания Voyah полностью запретила серый импорт своих автомобилей в Россию. Теперь посредник из Поднебесной, уличённый в серой схеме, будет оштрафован на 100 тысяч юаней за каждый автомобиль, а если такое проделает дилер — контракт с ним будет немедленно разорван. Печальный сюрприз. Автомобили Voyah в РФ завозили не только через официальных дилеров, но и через Киргизию.

Производитель Zeekr может отключить в России автомобили, ввезённые по альтернативным каналам. Фото © ТАСС / Chen Fangting / China News Service

Соцсети взбудоражены сообщениями о дистанционном блокировании популярных китайских электрокаров Zeekr, завезённых в Россию. Марка Zeekr, которая лидирует по продажам среди электротранспорта в РФ, тоже заявила о намерении бороться с незаконным вывозом машин из Китая.

За опасное вождение — штраф и лишение прав

Этот законопроект пока ещё не вступил в силу, но комитет Государственной думы уже одобрил его. Рассмотрение начнётся 1 октября 2024 года в Госдуме. Новшества коснутся лихачей. Штраф за опасное вождение будет повышен с 3000 до 5000 рублей.

Под опасным вождением подразумевают следующие правонарушения: невыполнение требования уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущественное право проезда;

активное перестроение в интенсивном городском потоке;

несоблюдение дистанции;

несоблюдение бокового интервала между машинами. Первое нарушение будет караться штрафом. За второе цена вырастет — ослушника лишат прав на срок до трёх месяцев.

Повышение штрафа в 20 раз

Кроме того, законодатели хотят с 1 октября поднять штраф за неподчинение требованию инспектора ГАИ остановиться сразу в 20 раз. Если раньше он составлял от 500 до 800 рублей, то теперь придётся заплатить от 7000 до 10 000. При повторном отказе останавливаться нарушителя лишат водительского удостоверения на полгода. Что в целом справедливо.

Авторы Майя Новик