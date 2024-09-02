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2 сентября, 10:25

ОСАГО в России может подорожать минимум на 30% из-за цен на автозапчасти

Автодорога в Москве. Обложка © Life.ru

Автодорога в Москве. Обложка © Life.ru

Страховой полис ОСАГО может подорожать минимум на 30% из-за цен на запчасти в России. Как пишет Mash, этим уже возмутился Национальный автомобильный союз.

Глава организации Антон Шапарин указывает: стоимость страховки в нашей стране в три-пять раз выше, чем в Белоруссии, тогда как законы, ситуация с запчастями и аварийность на дорогах схожи. Например, типичный автолюбитель — человек старше 25 лет и со стажем вождения больше двух лет — владеющий Kia Rio 2020 года выпуска с двигателем на 122 «лошадки», заплатит за полис 9100 – 13 866 рублей, тогда как у соседей — примерно три тысячи.

Кроме того, в России максимальная выплата составит 400 тысяч рублей при ущербе автомобилю и другому имуществу, и 500 тысяч в случае причинения вреда жизни и здоровью. Тем временем в Белоруссии речь идёт о более чем миллионе.

Что касается запчастей, то у нас их стоимость, утверждает Шапарин, занижена в три раза. Например, передний бампер для BMW X5 страховщики оценивают в 47 051 рубль, тогда как реальная цена составляет 198 317 рублей. А для той же Lada Granta бампер, по мнению компаний, стоит 1567 рублей, хотя в действительности — 4433 рубля.

На фоне маленьких компенсаций многие россияне попросту отказываются от страховки. Более того, в регионах без полиса ездят более половину водителей.

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Ранее автоэскперты предупредили об ответственности водителей, которые иногда паркуются, заезжая на бордюр. Оказалось, что это считается оставлением машины на тротуаре и карается штафом. Например, в Москве за это можно выложить три тысячи рублей.

Матвей Константинов
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