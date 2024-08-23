Эксперт объяснил, как ученические водительские права повысят безопасность на дорогах

Инициатива по введению в России ученических водительских прав предполагает, что человек после получения удостоверения несколько лет будет находиться под более тщательным контролем. Возможно, эта инициатива заставит ряд водителей быть внимательнее и сосредоточеннее на дороге. К тому же хорошее поведение может прибавить баллы при пересдаче, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

«Наверняка большое количество этих водителей будут ещё внимательнее, ещё сосредоточеннее себя вести на дороге, и если они прибавят количество баллов при пересдаче экзамена, то действительно высок шанс, что они станут безопасными участниками дорожного движения. Это в их копилку будет складываться, и нам будет спокойнее ездить», — пояснил Мартыненко.

Эксперт уверен, что такие права нужно было вводить раньше. Благодаря им было бы меньше ДТП и пробок, добавил он.