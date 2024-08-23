Эксперт объяснил, как ученические водительские права повысят безопасность на дорогах
Эксперт Мартыненко: Ученические права сделают безопаснее дорожную ситуацию
Инициатива по введению в России ученических водительских прав предполагает, что человек после получения удостоверения несколько лет будет находиться под более тщательным контролем. Возможно, эта инициатива заставит ряд водителей быть внимательнее и сосредоточеннее на дороге. К тому же хорошее поведение может прибавить баллы при пересдаче, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.
«Наверняка большое количество этих водителей будут ещё внимательнее, ещё сосредоточеннее себя вести на дороге, и если они прибавят количество баллов при пересдаче экзамена, то действительно высок шанс, что они станут безопасными участниками дорожного движения. Это в их копилку будет складываться, и нам будет спокойнее ездить», — пояснил Мартыненко.
Эксперт уверен, что такие права нужно было вводить раньше. Благодаря им было бы меньше ДТП и пробок, добавил он.
Кроме того, в России хотят сделать наличие в машине страхового полиса обязательным, введя штрафы за его отсутствие. Однако такая мера может спровоцировать нарушение некоторых прав автовладельцев. По мнению экспертов, Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" нуждается в доработке.
Агентство «Москва» / Андрей Любимов