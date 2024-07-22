Россиянам могут запретить водить квадроциклы и снегоходы без экзаменов

В России могут запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами без прохождения спецобучения и прав категории "A". Данная информация следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 "О введении в действие водительского удостоверения" согласно прилагаемому перечню... В разделе 12 для подкатегории "B1" проставляется отметка MS, подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа", — говорится в документе.

Данную идею уже успел поддержать президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов. Он согласился с идеей закрыть законодательную лазейку для данной категории водителей.

"Квадроциклы — это фактически скоростной транспорт, который болтается где хочет и как хочет. С этим, конечно, надо навести порядок, делать что-то надо. Мы будем согласовывать этот вопрос и с регионами, и с экспертами", — объяснил Ефимов в беседе с Lenta.ru.

Отметку о возможности управлять снегоходами и другими подобными транспортами планируют проставить при наличии удостоверения категории "A" и при получении права на управление транспортом подкатегории "В1" после освоения основной программы профобучения водителей транспортных средств подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа. Данный проект поможет усовершенствовать процесс оформления российских национальных водительских удостоверений. На данный момент правительство начинает вырабатывать возможные варианты решений, добавил депутат.