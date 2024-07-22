Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 13:23

Россиянам могут запретить водить квадроциклы и снегоходы без экзаменов

МВД России собралось запретить водить квадроциклы и снегоходы без спецобучения

В России могут запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами без прохождения спецобучения и прав категории "A". Данная информация следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 "О введении в действие водительского удостоверения" согласно прилагаемому перечню... В разделе 12 для подкатегории "B1" проставляется отметка MS, подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа", — говорится в документе.

Данную идею уже успел поддержать президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов. Он согласился с идеей закрыть законодательную лазейку для данной категории водителей.

"Квадроциклы — это фактически скоростной транспорт, который болтается где хочет и как хочет. С этим, конечно, надо навести порядок, делать что-то надо. Мы будем согласовывать этот вопрос и с регионами, и с экспертами", — объяснил Ефимов в беседе с Lenta.ru.

Россиян хотят обязать сдавать на права, прежде чем вставать на электросамокаты
Россиян хотят обязать сдавать на права, прежде чем вставать на электросамокаты

Отметку о возможности управлять снегоходами и другими подобными транспортами планируют проставить при наличии удостоверения категории "A" и при получении права на управление транспортом подкатегории "В1" после освоения основной программы профобучения водителей транспортных средств подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа. Данный проект поможет усовершенствовать процесс оформления российских национальных водительских удостоверений. На данный момент правительство начинает вырабатывать возможные варианты решений, добавил депутат.

Блогер Асхаб Тамаев остался без прав
Блогер Асхаб Тамаев остался без прав

Ранее Life.ru рассказал о том, что в ГАИ раскрыли три способа, как избежать несправедливого штрафа из-за ремня. Обычно камеры фиксируют любое правонарушение на дороге. Иногда же штраф оказывается несправедливым, например, в случае всё с тем же ремнём безопасности.

Обложка ©

Freepik

Наталья Афонина
  • Новости
  • ПДД
  • Авто
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров