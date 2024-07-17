Россиян хотят обязать сдавать на права, прежде чем вставать на электросамокаты
Эксперт Холодов: Нужно обязать электросамокатчиков получать права категории М
Не стоит полностью запрещать водить электросамокаты, ведь это станет борьбой с прогрессом, рассказал телеканалу "Звезда" вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов. Более эффективный метод решения проблемы — обязать людей получать права категории М на их вождение. Это повысит безопасность на дорогах.
"Чтобы люди как минимум сдавали правила дорожного движения, как максимум — понимали ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения", — пояснил Холодов.
По его мнению, пока что на дорогах царит полная анархия. В худшем случае людям на этом виде транспорта грозит маленький штраф, даже если они водят в нетрезвом состоянии. И именно ощущение вседозволенности даёт им возможность сквозь пальцы смотреть на правила безопасности.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале опубликовал опрос о том, стоит ли полностью убрать из городов электросамокаты. Большинство считает, что подобное средство передвижения всё-таки нужно запретить полностью.
Life.ru