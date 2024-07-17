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17 июля, 02:00

Россиян хотят обязать сдавать на права, прежде чем вставать на электросамокаты

Эксперт Холодов: Нужно обязать электросамокатчиков получать права категории М

Не стоит полностью запрещать водить электросамокаты, ведь это станет борьбой с прогрессом, рассказал телеканалу "Звезда" вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов. Более эффективный метод решения проблемы — обязать людей получать права категории М на их вождение. Это повысит безопасность на дорогах.

"Чтобы люди как минимум сдавали правила дорожного движения, как максимум — понимали ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения", — пояснил Холодов.

По его мнению, пока что на дорогах царит полная анархия. В худшем случае людям на этом виде транспорта грозит маленький штраф, даже если они водят в нетрезвом состоянии. И именно ощущение вседозволенности даёт им возможность сквозь пальцы смотреть на правила безопасности.

В Москве начали конфисковывать электросамокаты после ДТП
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале опубликовал опрос о том, стоит ли полностью убрать из городов электросамокаты. Большинство считает, что подобное средство передвижения всё-таки нужно запретить полностью.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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